Vicente Fox Quesada fut président du Mexique entre 2000 et 2006. Parmi les aspects marquants de sa vie figure ses quatre enfants adoptifs : Ana Cristina, Paulina, Vicente et Rodrigo, qui ont été enregistrés légalement pendant son mariage avec Lilián de la Concha, une décision importante pour les deux personnes, selon les explications données à l’époque.

Après son divorce, l’ancien président s’est marié avec Marta Sahagún en 2001. Toutefois, le couple n’a pas eu d’enfants en commun. À cet égard, lorsqu’on parle des descendants de Fox, on ne peut faire référence qu’à ses descendants adoptifs. Ci-dessous, nous partageons ce que l’on sait de leurs activités.

1.- Ana Cristina Fox

Ana Cristina Fox de la Concha est la fille aînée de l’ancien président et de Lilián de la Concha. Lorsque son père a pris possession de la présidence du pays, en décembre 2000, elle n’avait que 20 ans et fut considérée comme la première dame avant Marta Sahagún, puisque son père était le premier magistrat séparé.

Elle a étudié le droit à l’Université Iberoamericana, mais s’est ensuite tournée vers les relations publiques, la promotion et l’administration. Elle a également suivi des études de post-graduate à Madrid. Elle a aussi été représentante du Centre Fox de la ville de Mexico, démontrant être une femme leader.

En février 2026, Ana Cristina a été présentée comme présidente de l’Association Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET) à Guanajuato. Elle a également travaillé à Cancún avec le bureau des visiteurs et des congrès, et a ensuite collaboré à l’Hôtel San Cristóbal, lié aux fondations de sa famille.

2.- Paulina Fox

Paulina Fox de la Concha est une autre des filles adoptives de l’ancien président. Elle a étudié les Relations Internationales à l’Université Anáhuac et a effectué une maîtrise en Commerce International en Australie. À la différence d’Ana Cristina, Paulina a mantenu une présence bien plus discrète dans les médias et ne participe pas habituellement à des activités publiques.

Elle a été liée au secteur immobilier et entrepreneurial, et on sait qu’elle a épousé l’homme d’affaires Enrique Campos, qui se spécialise dans les biens immobiliers. Toutefois, compte tenu de son profil discret, on ignore d’autres détails de sa vie, au-delà de son intérêt pour le domaine immobilier.

3.- Vicente Fox Jr.

Vicente Fox de la Concha, également connu comme Vicente Fox Jr., est un autre fils que l’ancien président a adopté avec Lilián de la Concha. Tout comme Paulina Fox, il a mené une vie éloignée des interviews et de l’exposition médiatique. On ne sait pas grand-chose de lui, si ce n’est qu’il a étudié l’Administration des Entreprises.

4.- Rodrigo Fox

Rodrigo Fox de la Concha est le plus jeune des quatre enfants adoptifs. De manière générale, son nom est associé aux activités du Rancho San Cristóbal, propriété familiale située à San Francisco del Rincón, dans l’État de Guanajuato. Selon des entretiens, il s’occupe de ce domaine et d’autres propriétés de son père.

Bien qu’il ait commencé des études universitaires en Architecture puis changé pour Administration des Entreprises, il semble pour l’instant qu’aucune des deux filières n’ait été terminée. À la différence d’autres membres de familles politiques, il n’a pas de présence marquante dans la politique ou le monde des affaires, privilégiant une vie simple.

Ainsi, la famille Fox présente des parcours distincts. Bien qu’ils partagent le nom de l’un des présidents les plus connus du Mexique, la plupart ont choisi une vie tranquille, à l’écart des projecteurs ou des postes publics, axée sur la construction de patrimoines propres et des familles indépendantes.