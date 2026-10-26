La Liga MX entre dans la phase finale de la phase régulière. Chaque fois qu’il reste moins de matchs à disputer, le classement général s’avère très resserré en tête avec des formations comme América, Toluca et Chivas, mais aussi dans les places qualificatives pour la Liguilla avec des équipes telles que Santos, Monterrey, Tijuana et Pumas qui doivent éviter les erreurs.

Les Aigles se sont imposés à la première place après une victoire écrasante 5-2 sur l’Atlas, qui aspirait à s’emparer du titre, mais a chuté jusqu’à la sixième position. Miguel Borja, Erick “Chiquito” Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas et Kevin Álvarez ont été les auteurs des buts des Aigles.

Chivas occupe la deuxième place avec 23 unités après une victoire 1-0 sur le Necaxa. Cruz Azul totalise également 23 points, mais se retrouve à la troisième position. Toluca se place à la quatrième avec 22 unités, tandis que León et Atlas égalent avec 21 points. Monterrey est septième avec 20 unités, la même quantité que Querétaro.

Résultats de la Journée 13 de la Liga MX Apertura 2026

Dans un autre match, Santos est inarrêtable et face aux Pumas, ils ont obtenu leur sixième victoire consécutive, une marque que le club n’avait jamais réalisée dans les tournois courts et ils l’ont fait avec une grande prestation. En parallèle, Toluca a laissé échapper l’avance acquise après avoir remonté et a finalement égalé 2-2 contre les Xolos.

Chivas 1-0 Necaxa / Stade Akron / Buts : Agustín Oliveros (but contre son camp)

/ Stade Akron / Buts : Agustín Oliveros (but contre son camp) Atlético de San Luis 2-1 Querétaro / Stade Libertad Financiera / Buts : Felipe Mora et Alexis Parra (but contre son camp) / Alí Ávila

/ Stade Libertad Financiera / Buts : Felipe Mora et Alexis Parra (but contre son camp) / Alí Ávila FC Juárez 0-1 Atlante / Stade Olímpico Benito Juárez / Buts : Juan Carrera

/ Stade Olímpico Benito Juárez / Buts : Juan Carrera Tigres 0-2 León / Stade Universitaire / Buts : Ismael Díaz et Díber Cambindo

/ Stade Universitaire / Buts : Ismael Díaz et Díber Cambindo Deportivo Toluca 2-2 Tijuana / Stade Nemesio Diez / Buts : Federico Viñas et Helinho / Elias Manoel et Yael Padilla

/ Stade Nemesio Diez / Buts : Federico Viñas et Helinho / Elias Manoel et Yael Padilla Atlas 2-5 América / Stade Jalisco / Buts : Luis Esteves et Ryan Mmaee / Miguel Borja, Erik Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas et Kevin Álvarez

/ Stade Jalisco / Buts : Luis Esteves et Ryan Mmaee / Miguel Borja, Erik Sánchez, Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas et Kevin Álvarez Puebla 1-4 Monterrey / Stade Cuauhtémoc / Buts : Facundo Almada / Diego Rossi, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos et Roberto de la Rosa

/ Stade Cuauhtémoc / Buts : Facundo Almada / Diego Rossi, Hugo Cuypers, Lucas Ocampos et Roberto de la Rosa Pachuca 1-2 Cruz Azul / Stade Hidalgo / Buts : Francisco Venegas / Gabriel Fernández et Andrés Montaño

/ Stade Hidalgo / Buts : Francisco Venegas / Gabriel Fernández et Andrés Montaño Santos Laguna 2-0 Pumas / Stade TSM / Buts : Eduardo Aguirre et Franco Pardo

Tableau des positions – Journée 13 de la Liga MX

América : 27 points (+17) Chivas : 23 points (+8) Cruz Azul : 23 points (+7) Toluca : 22 points (+10) León : 21 points (+3) Atlas : 21 points (-2) Monterrey : 20 points (+6) Querétaro : 20 points (+1) Santos Laguna : 19 points (+3) Xolos de Tijuana : 17 points (+1) Pumas : 16 points (-3) Atlético San Luis : 16 points (-4) Puebla : 16 points (-4) Tigres de la UANL : 14 points (-4) Atlante : 14 points (-5) Pachuca : 13 points (+2) Necaxa : 9 points (-10) Bravos de Juárez : 4 points (-24)

Tableau des buteurs de l’Apertura 2026