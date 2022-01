Au Mexique, deux journalistes tués en une semaine !

Le photoreporter Margarito Martinez Esquivel et le journaliste José Luis Gamboa ont été tués à quelques jours d’intervalle. Les attaques contre les journalistes restent la plupart du temps inexpliquées et impunies dans l’un des pays les plus dangereux au monde pour la presse.

Lundi 17 janvier, autour de 12 h 45, le photojournaliste Margarito Martinez Esquivel sort de chez lui à Tijuana, ville frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il marche tranquillement vers sa voiture quand il tombe sous plusieurs coups de fusil tirés au niveau de la tête.

Ce photographe de 29 ans, spécialisé les affaires policières, travaillait pour les médias locaux : le site Cadena Noticias et l’hebdomadaire Zeta. Il était aussi fixeur pour des médias internationaux tels que la BBC, le San Diego Union-Tribune et Los Angeles Times. L’ONG YoSiSoyPeriodista (« Moi, je suis journaliste »), très active dans le pays, a indiqué que Margarito Martinez avait déjà été menacé en décembre 2021 par des blogueurs. Selon l’hebdomadaire Zeta, qui cite des témoins, le photographe pourrait avoir été tué par un de ses voisins en raison d’un différend sur la propriété d’un terrain. Une information impossible à vérifier : après avoir tiré, le suspect numéro un s’est enfui dans une direction inconnue.

Les liens entre élites politiques et cartels de la drogue

Margarito Martinez est le second journaliste tué au Mexique depuis le début de cette année. Le 10 janvier, à l’autre bout du pays, José Luis Gamboa a été retrouvé gisant dans une rue du quartier Floresta, au sud du port de Veracruz. Il a succombé à des blessures au couteau, à la suite d’un vol présumé.

José Luis Gamboa, 49 ans, avait fondé en 2003 une page d’information hebdomadaire intitulée Inforegio, dans laquelle il publiait des articles politiques. Depuis peu, il publiait ses analyses sur les réseaux sociaux, où il dénonçait les liens supposés entre un cartel local, le CJNG (« Cartel de Jalisco Nueva Generacion » ), et les élites politiques de Veracruz. Dans ses articles, le journaliste insistait notamment sur le rôle de Veracruz en tant que plaque tournante du trafic de fentanyl à destination des États-Unis.

José Luis Gamboa était, semble-t-il, conscient du danger qu’il encourait. Dans l’une de ses publications, rapporte le quotidien espagnol El Pais, il déplorait les pressions de l’État à l’encontre les journalistes et l’indifférence des institutions face au trafic de drogue local : « Dès que la presse mexicaine pointe ou signale des liens entre des acteurs politiques et le trafic de drogue, les autorités devraient procéder à une enquête. Or l’État et ses institutions préfèrent s’en prendre aux journalistes… s’ils ne les tuent pas d’abord. »

Une centaine de journalistes tués depuis 2000

Le Mexique est le pays le plus meurtrier du monde pour la presse, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ). Au moins sept journalistes ont été tués en 2021, d’après un décompte de l’AFP, et une centaine depuis 2000, selon les données de la Commission des droits de l’homme de l’ONU.

Lors d’une récente mission au Mexique, l’ONG Reporters sans frontières (RSF) a reçu des assurances de la part des autorités concernant la sécurité des journalistes, notamment la promesse d’une augmentation du budget du parquet fédéral spécialisé dans les atteintes à la liberté d’expression. L’impunité des auteurs de crimes contre les journalistes, souligne l’ONG, est quasi-totale au Mexique : « Dans de 95 à 99 % des affaires de meurtres de journalistes, le commanditaire ne fait jamais l’objet d’une enquête. Et ces dernières années, aucune affaire de disparition de journaliste n’a été résolue. »

