Boletín económico & negocios en México: el BMV alcanza un récord de 61 000 puntos

El índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) superó los 61 000 puntos por primera vez el 11 de septiembre durante las primeras operaciones bursátiles, alcanzando un nuevo récord.

El S&P/BMV IPC subió un 0,74 % hasta los 61 130,87 puntos, mientras que el FTSE BIVA, el principal índice de la Bolsa Institucional (BIVA), ganó un 1,05 % hasta los 1222,35 puntos.

Las ganancias se produjeron tras la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos para agosto, que se situaron en el 2,9 % interanual, en línea con las expectativas y por encima del mes anterior. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos también aumentaron, lo que complica la situación de la Reserva Federal de cara a su reunión sobre política monetaria de la próxima semana.

«La combinación de datos apunta a un escenario en el que la debilidad del mercado laboral podría pesar más en las decisiones de la Fed que el aumento de las presiones inflacionistas», señalaron los analistas de Actinver en una nota de mercado.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la actividad industrial cayó un 1,2 % en julio en comparación con el mes anterior y un 2,8 % interanual.

El presupuesto de México para 2026 se centra en la reforma fiscal y en grandes proyectos

Apenas unos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara su primer informe de gobierno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Paquete Económico de México para 2026. El plan se centra en la consolidación fiscal, ajustes tributarios selectivos y grandes proyectos de infraestructura.

Según el analista económico Enrique Covarrubias, el primer presupuesto del Gobierno llega en un momento crucial tras el fuerte déficit fiscal del año pasado y las continuas fricciones comerciales con Estados Unidos. «El déficit alcanzó casi el 6 % del PIB en 2024, un nivel que no se veía desde hacía décadas», declaró a MBN. «Este año es la primera oportunidad para empezar a consolidar las finanzas públicas».

Seguir leyendo en Mexico Business (artículos en inglés)