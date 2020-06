Cartels – Fulgurant attentat contre le chef de la sécurité de Mexico ! (Vídeo)

Trois personnes ont été tuées vendredi dans une attaque perpétrée par des narcotrafiquants contre le responsable de la sécurité de la ville de Mexico qui a lui-même été blessé par balles, selon des sources officielles.

Par ailleurs Au moins seize personnes ont été tués mercredi dernier dans des affrontements entre gangs rivaux de narcotrafiquants à Tepuche, une communauté rurale de l’État mexicain de Sinaloa.

«Un attentat a été perpétré contre le secrétaire à la Sécurité publique de la ville de Mexico. C’est la maire de la ville, Claudia Sheinbaum, qui m’en a informé en mentionnant qu’il était blessé», a déclaré le président Lopez Obrador. Omar Garcia Harfuch est «hors de danger», selon un tweet de l’intéressé qui a été transféré à l’hôpital. Quelques heures après l’attaque, Harfuch, a montré du doigt un puissant cartel de trafic de drogue.

«Ce matin, nous avons été lâchement attaqués par le CJNG (Jalisco New Generation Cartel), deux de mes collègues et amis ont perdu la vie, j’ai trois blessures par balle et plusieurs éclats dans le corps», a-t-il déclaré sur son compte Twitter depuis l’hôpital. «Deux éléments des forces de sécurité du secrétaire ont été tués ainsi qu’une femme qui passait en voiture dans le secteur», a déploré Claudia Sheinbaum en précisant que 12 suspects sont en détention.

Au lendemain d’une annonce gouvernementale sur les cartels

Le secrétaire à la Sécurité du Mexique, Alfonso Durazo a condamné «fermement» cette attaque contre Harfuch, 38 ans, en poste depuis octobre 2019. L’attaque s’est produite à 6h38 locale dans un quartier résidentiel de la capitale mexicaine, a-t-elle précisé. Des télévisions locales ont montré une forte mobilisation policière dans le secteur, la zone résidentielle de Lomas de Chapultepec. Des habitants de ce quartier chic avaient informé la police que des tirs avaient été entendus dans le secteur.

Cette attaque intervient au lendemain d’une annonce du gouvernement mexicain sur les zones d’influence des cartels de narcotrafiquants dans la mégapole mexicaine. «Je suis en coordination avec la garde nationale et nous prenons les mesures nécessaires pour garantir la sécurité dans la ville», a ajouté la maire sur Twitter.

Andrés López Obrador a affirmé, pour sa part, que l’agression contre le chef de la sécurité «est sans aucun doute liée au travail en cours pour garantir la paix et la tranquillité à Mexico et dans le pays». Dans la vallée du Mexique, composée de Mexico et de sa vaste zone métropolitaine, quelque six gangs sont actifs, avait déclaré jeudi le secrétaire à la Défense nationale, Luis Crescencio Sandoval.

Malgré la criminalité croissante qui frappe le Mexique depuis plus d’une décennie, la capitale reste relativement calme par rapport aux autres régions du pays, où les gangs ont plus d’influence et agissent en toute impunité.

Seize morts dans des affrontements entre gangs au Sinaloa…

Au moins seize personnes ont été tués mercredi dernier dans des affrontements entre gangs rivaux de narcotrafiquants à Tepuche, une communauté rurale de l’État mexicain de Sinaloa, ont annoncé jeudi les autorités locales.

« Une fourgonnette avec sept corps » a été découverte après un premier échange de tirs, puis neuf autres corps un peu plus tard dans la journée de mercredi », a précisé Cristobal Castaneda, secrétaire chargé de la Sécurité dans l’Etat de Sinaloa, dans le nord du pays.

Les affrontements ont eu lieu dans une zone difficile d’accès, ce qui a compliqué l’arrivée des forces de sécurité, a-t-il ajouté.

Le responsable a souligné que cette confrontation s’inscrivait dans « une lutte entre deux gangs du crime organisé dans la région » qui été le théâtre de huit autres attaques depuis le 29 mai. Celles-ci n’avaient cependant pas fait de victimes.

Quarante armes automatiques, dix grenades, plus de 36 000 munitions et une vingtaine de véhicules ont également été saisis sur les lieux, a précisé Cristobal Castaneda.

Les victimes sont des hommes âgés de 20 à 50 ans, et sept d’entre eux sont résidents de Tepuche. Les corps retrouvés dans la fourgonnette portaient des gilets pare-balles.

Selon les médias locaux, ces fusillades ont éclaté entre le gang des enfants de Joaquín « El Chapo » Guzmán, ancien chef du cartel de Sinaloa condamné à la prison à vie aux États-Unis, et celui d’Ismael « El Mayo » Zambada, considéré comme le numéro deux de ce cartel.

Si cette information venait à être confirmée officiellement, cela signifierait la scission du cartel de Sinaloa, considéré comme l’un des plus puissants du Mexique malgré la capture, en 2016, et l’extradition ultérieure vers les États-Unis de Guzmán.

La violence liée au crime organisé ne faiblit pas au Mexique en dépit de la paralysie du pays par la pandémie de Covid-19.

En avril, 2950 homicides ont été enregistrés, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. Depuis décembre 2006, date du lancement par le gouvernement fédéral d’une opération antidrogue, plus de 287 000 meurtres ont officiellement été comptabilisés dans le pays.

Source – Agences