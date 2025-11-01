Что такое форекс простыми словами и как он работает на самом деле

Форекс-трейдинг или торговля на рынке Форекс Как торговать на рынке Форекс?

А также с помощью дилера, когда человек заключает сделку с дилером и пробует предугадать валютные индексы – изменения курса одной валюты относительно другой. Когда https://forexby.com/ прогноз сбывается, то человек зарабатывает и получает деньги от дилера. В противоположном случае установленная сумма списывается дилером со счета. Кэрри-трейдинг — это разновидность торговой стратегии, которая не зависит от направления цены.

Заключение обзора: начните торговать с надежным брокером Форекс

FBS – это надежный выбор для трейдеров, которые ценят безопасную и регулируемую торговую среду, дополненную богатым выбором образовательных ресурсов и торговых инструментов. Платформа особенно хорошо подходит для новичков, которые только начинают торговать или стремятся расширить свои знания, а также для опытных трейдеров, ориентирующихся на разнообразный спектр активов. Несмотря на всего один торговый счет, FBS обеспечивает конкурентоспособные торговые условия и всестороннюю поддержку.

Эта стратегия сочетает технический и фундаментальный анализ для определения потенциальных точек входа и выхода. Валютные свопы форекс биржа – это соглашения между двумя сторонами об обмене валютами в две разные даты. Первоначально покупается одна валюта, в то время как другая продается по согласованному курсу (ближняя дата).

Если самостоятельная торговля кажется трейдеру слишком обременительной, он может воспользоваться услугой «доверительное управление капиталом».

Вы уже изучили важные принципы и лучшие практики, позволяющие избегать брокеров-мошенников, но как найти для себя лучшего брокера из множества отличных вариантов?

Линейный график строится по последней цене каждого периода или “по цен закрытия”.

Интересуетесь торговлей другими активами?

Брокер подойдет для трейдеров, которые ищут широкий выбор рынков, разнообразные платформы и инструменты анализа. Он также подходит как для начинающих трейдеров, благодаря обучающим материалам, так и для опытных трейдеров, которым важны гибкие условия торговли. Трейдеры должны осуществлять свою торговую деятельность с помощью Форекс брокера. Брокер выступает в качестве посредника между покупателем и продавцом, участвующих в сделках на Forex. Они предоставляют торговую платформу, которая позволяет трейдерам покупать и продавать иностранную валюту. Трейдеры должны принять время, чтобы исследовать и сравнить варианты, чтобы найти брокера, который наилучшим образом соответствует их потребностям.

Чтобы начать торговать на Форекс, необходимо зарегистрироваться у брокера. Если трейдер хочет получать лучшие котировки, в которые не вмешивается компания, ему лучше выбирать STP-брокера, который выводит все ордера на межбанковский рынок. В противном случае можно получить котировки, которые выгодны компании, а не трейдеру. Если фондовые и сырьевые биржи имеют определенную локацию (например, в Лондоне или в Нью-Йорке), то Форекс — это внебиржевой валютный рынок, который не привязан к конкретной площадке.

Посмотрите мои обзоры лучших брокеров Форекс в списке:

Наиболее существенное влияние на котировки Форекса оказывают изменение процентных ставок и валютные интервенции. Масштаб деятельности центральных банков, макроэкономические новости в наиболее развитых странах мира, природные катаклизмы — вот несколько факторов, способных повлиять на котировки валют. Срок котировок мировых валют на форвардном рынке Форекс может достигать до одного года. Основной оборот Форекс обеспечивают центральные банки стран и крупные коммерческие банки. В 1976 году золотой стандарт был отменен, а курсы валют стали подчиняться рыночным законам спроса/предложения.

Что такое Спред на Forex

Исследованием объема мирового валютного рынка занимается Банк международных расчетов. Отчет о ликвидности Форекс и торговых объемах на этом рынке составляется каждые 3 года. Хедж-фонды, брокеры и частные трейдеры также входят в структуру рынка Форекс, но через посредников. Обычно они получают доступ за счет подключения к оптовым электронным торговым платформам (или маркет-мейкерам).

Как торговать на Форекс в России

К примеру, на линейном графике с таймфреймом Н1 каждая его точка будет отражать последнюю рыночную цену за прошедший час. Данный тип графика не предоставляет информацию о том, как изменялась цена В ТЕЧЕНИЕ каждого часа. Сведения о ценах инструментов Форекс обычно отображаются на графике в виде свечей, баров или линий. Цепочка участников для частного трейдера ограничивается его Форекс-брокером и поставщиком ликвидности. Для выхода на межбанковский рынок брокеру не обязательно иметь лицензию. Однако лицензированные брокеры более надежны — они регулярно проходят проверки, ведут прозрачную бухгалтерию и у них есть компенсационный фонд.

С колебаниями курсов помогают работать технические индикаторы торговли. Они определяют направление движения цены, силу текущего тренда и дальнейшие потенциальные изменения. Для частного трейдера — это стабильная прибыль по итогам завершенных сделок. Целью коммерческого банка может быть покупка валюты, а цель центробанка страны — регулирование курса валюты. Форекс — это торговая площадка по обмену одной валюты на другую. Исходя из популярности тех или иных обменных операций (например, обмена EUR на USD) сформировались определенные валютные пары, которые и являются основными инструментами валютного рынка.