Villahermosa, Tabasco.– Le Panteón Central de Villahermosa abrite plus de deux siècles d’histoire à travers ses tombes, ses mausolées et ses monuments funéraires, où reposent des personnalités qui ont marqué la science, l’éducation, la politique et la musique de Tabasco, parmi lesquelles le chanteur populaire Chico Che.

L’histoire et la valeur architecturale de ce cimetière ont été évoquées par l’architecte et artiste plasticien Roberto Noverola Torres, lors d’une conférence virtuelle dans le cadre du cycle Fragments d’identité, organisé par l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) au Tabasco, dans le cadre des activities liées au 87e anniversaire de l’institution.

Le spécialiste, rattaché à la Section des Monuments Historiques de la représentation étatique de l’INAH, a expliqué que le cimetière a commencé à être construit en 1813 et a été inauguré le 2 novembre 1816, sous le gouvernement du colonel Francisco de Heredia y Vergara.

Connu comme le « Panteón du silence », il était initialement situé à environ trois kilomètres de l’ancienne Villa Hermosa de San Juan Bautista. Toutefois, l’expansion urbaine du XXe siècle l’a progressivement intégré au centre de Villahermosa. Aujourd’hui, il compte cinq patios et plus de 14 000 voûtes historiques.

Chico Che et d’autres personnages illustres reposent au Panteón Central

Parmi les tombes les plus remarquables se trouve celle du musicien Francisco José Hernández Mandujano (1945-1989), connu sous le nom de Chico Che. Son sépulcre se distingue par des vitraux gravés des partitions de titres tels que Macorina et De quen chon, symboles de l’identité musicale de Tabasco.

On retrouve également la tombe du naturaliste José Narciso Rovirosa Andrade (1849-1901), dont l’épitaphe a été rédigée par ses élèves en reconnaissance de sa carrière. Le cimetière conserve aussi les restes de Rosa María Gutiérrez Eskildsen (1899-1979), pionnière de l’éducation linguistique et première femme licenciée à Tabasco, ainsi que ceux de l’ancien gouverneur et écrivain Francisco Javier Santamaría (1886-1963).

Parmi les autres personnalités identifiables par le spécialiste figurent le militaire révolutionnaire Pedro Cornelio Colorado Calles (1884-1915), le compositeur Pedro Gutiérrez Cortés (1904-1985) et les proches de l’ancien gouverneur Tomás Garrido Canabal.

Mausolées du Panteón Central reflètent l’architecture de diverses époques

Le Panteón Central se distingue par la diversité des styles architecturaux présents dans ses constructions funéraires. Roberto Noverola Torres expliqua que les tombes du XIXe siècle présentent des influences néoclassiques, romantiques et éclectiques, alors que les mausolées de l’époque porfirienne se caractérisent par l’usage du marbre italien, des sculptures monumentales d’anges et de figures féminines.

En revanche, les constructions des décennies 1920 et 1930 présentent des motifs géométriques, une maçonnerie simple et des carreaux traditionnels, des caractéristiques liées au contexte politique et culturel du gouvernement de Tomás Garrido Canabal.

Les structures funéraires les plus modernes ont intégré des matériaux tels que des mosaïques, du granit poli et des éléments en aluminium, visibles sur certaines tombes qui forment aujourd’hui le parcours historique du cimetière.

La tombe d’une jeune fille et un monument en forme de Bible se distinguent parmi les récits

À signaler également, le monument en forme de Bible dédié à l’évêque Leonardo Castellanos (1862-1912). Bien qu’il ait été inhumé au Michoacán, il est évoqué à Villahermosa pour son dévouement envers les malades atteints de fièvre jaune, maladie qui lui coûta la vie.

Un autre espace notable est le monument connu sous le nom de « Graciela », qui présente un buste de marbre sur un socle et rend hommage à une fillette décédée d’une fièvre remitente, fille de l’écrivaine Teutila Correa de Carter (1863-1938).

On remarque aussi le mausolée de la famille Ortiz Lorca, considéré comme un exemple d’architecture funéraire du XIXe siècle. Sa façade est ornée de quatre colonnes adossées et d’éléments symboliques liés à l’éternité, à la mort et à l’immortalité de l’âme.

Grâce à ces éléments, le Panteón Central de Villahermosa demeure un espace de mémoire historique et de patrimoine architectural qui permet de découvrir une part de l’histoire sociale, culturelle et artistique de Tabasco.