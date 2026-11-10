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Il ne reste plus qu’une journée pour définir les huit meilleures équipes du tournoi Apertura 2026. Toutefois, l’avant-dernière journée a rebattu les cartes en tête du championnat et a tracé la trajectoire des groupes, où l’on s’est disputé la première position du classement et les dernières places pour accéder à la Fiesta Grande.

Cruz Azul a pris la tête après avoir battu les Tigres de la UANL par 3-2, tandis que Chivas a perdu l’occasion de prendre la première place en faisant match nul à un but face à León. De son côté, les Rojinegros del Atlas ont connu une défaite en s’inclinant 1-4 face à Pachuca.

Le match le plus marquant fut Pumas vs América, offrant émotion, tension et nervosité, mais qui, au final, n’a guère profité aux deux équipes après leur match nul à deux buts au CU. En dessous, on retrouve Toluca, qui a battu Rayados, tandis que Santos a décroché une victoire qui le fait entrer dans la course pour la Liguilla.

Pumas vs América fue un juego destacado. Foto: Cortesía

Resultados Jornada 16 de la Liga MX Apertura 2026

Vendredi 6 novembre

  • Atlético de San Luis 0-1 FC Juárez | Estadio Libertad Financiera | Buts: Óscar Estupiñan
  • Necaxa 1-0 Tijuana | Estadio Victoria | Buts: Danny Leyva
  • Atlante 0-2 Santos Laguna | Estadio Banorte (Azteca) | Buts: Tahiel Jiménez et Esteban Lozano

Samedi 7 novembre

  • Atlas 1-4 Pachuca | Stade Jalisco | Buts: Manuel Capasso / Manuel Capasso (AG), Idrissi, Salomón Rondón et Eduardo
  • Tigres 2-3 Cruz Azul | Stade Universitario | Buts: Juan Brunetta et Guillermo Martínez / Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño et Carlos Rotondi
  • Toluca 4-0 Monterrey | Estadio Nemesio Diez | Buts: Nico Castro, Paulinho (2) et Jesús Gallardo
  • Pumas 2-2 América | Estadio Olímpico Universitario | Buts: César Huerta et Robert Morales / Alejandro Zendejas et Henry Martín

Dimanche 8 novembre

  • Querétaro 0-2 Puebla | Estadio Corregidora | Buts: Kevin Velasco et Omar Moreno
  • León 1-1 Guadalajara | Estadio Nou Camp | Buts: Paul Saracho / Ricardo Marín
Fue una semana interessante. Foto: Cortesía

Tabla de posiciones Jornada 16 de la Liga MX

  1. Cruz Azul: 32 puntos (+11)
  2. América: 30 puntos (+16)
  3. Chivas: 30 puntos (+11)
  4. Toluca: 27 puntos (+14)
  5. Atlas: 27 puntos (-3)
  6. Santos Laguna: 25 puntos (+3)
  7. León: 23 puntos (+1)
  8. Pachuca: 22 puntos (+9)
  9. Tijuana: 22 puntos (+3)
  10. Monterrey: 21 puntos (+1 / un juego pendiente)
  11. Pumas: 21 puntos (-2)
  12. Querétaro: 20 puntos (-5 / un juego pendiente)
  13. Puebla: 19 puntos (-4)
  14. Atlético San Luis: 19 puntos (-5)
  15. Tigres de la UANL: 15 puntos (-8)
  16. Atlante: 14 puntos (-10)
  17. Necaxa: 13 puntos (-11)
  18. Bravos de Juárez: 11 puntos (-21)

Así va la Tabla de Goleo del Apertura 2026

  1. Salomón Rondón | 16 goles
  2. Henry Martín | 11 goles
  3. Juninho | 9 gols
  4. Juan Brunetta | 9 goles
  5. Federico Viñas | 8 goles
  6. Óscar Estupiñán | 8 goles
  7. Julián Carranza | 7 goles
  8. Lucas Ocampos | 7 goles
  9. Andrés Montaño | 6 goles
Salomón Rondón podría llevarse el título de goleo. Foto: Cortesía

Alma Villaseñor

Installée au Mexique, je suis l’actualité du pays avec un intérêt particulier pour la société, la culture et les initiatives locales. J’aime expliquer ce que les événements changent au quotidien et partager les lieux, les traditions et les histoires qui permettent de mieux connaître le Mexique et ses habitants.

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