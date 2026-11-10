Il ne reste plus qu’une journée pour définir les huit meilleures équipes du tournoi Apertura 2026. Toutefois, l’avant-dernière journée a rebattu les cartes en tête du championnat et a tracé la trajectoire des groupes, où l’on s’est disputé la première position du classement et les dernières places pour accéder à la Fiesta Grande.
Cruz Azul a pris la tête après avoir battu les Tigres de la UANL par 3-2, tandis que Chivas a perdu l’occasion de prendre la première place en faisant match nul à un but face à León. De son côté, les Rojinegros del Atlas ont connu une défaite en s’inclinant 1-4 face à Pachuca.
Le match le plus marquant fut Pumas vs América, offrant émotion, tension et nervosité, mais qui, au final, n’a guère profité aux deux équipes après leur match nul à deux buts au CU. En dessous, on retrouve Toluca, qui a battu Rayados, tandis que Santos a décroché une victoire qui le fait entrer dans la course pour la Liguilla.
Resultados Jornada 16 de la Liga MX Apertura 2026
Vendredi 6 novembre
- Atlético de San Luis 0-1 FC Juárez | Estadio Libertad Financiera | Buts: Óscar Estupiñan
- Necaxa 1-0 Tijuana | Estadio Victoria | Buts: Danny Leyva
- Atlante 0-2 Santos Laguna | Estadio Banorte (Azteca) | Buts: Tahiel Jiménez et Esteban Lozano
Samedi 7 novembre
- Atlas 1-4 Pachuca | Stade Jalisco | Buts: Manuel Capasso / Manuel Capasso (AG), Idrissi, Salomón Rondón et Eduardo
- Tigres 2-3 Cruz Azul | Stade Universitario | Buts: Juan Brunetta et Guillermo Martínez / Nicolás Ibáñez, Andrés Montaño et Carlos Rotondi
- Toluca 4-0 Monterrey | Estadio Nemesio Diez | Buts: Nico Castro, Paulinho (2) et Jesús Gallardo
- Pumas 2-2 América | Estadio Olímpico Universitario | Buts: César Huerta et Robert Morales / Alejandro Zendejas et Henry Martín
Dimanche 8 novembre
- Querétaro 0-2 Puebla | Estadio Corregidora | Buts: Kevin Velasco et Omar Moreno
- León 1-1 Guadalajara | Estadio Nou Camp | Buts: Paul Saracho / Ricardo Marín
Tabla de posiciones Jornada 16 de la Liga MX
- Cruz Azul: 32 puntos (+11)
- América: 30 puntos (+16)
- Chivas: 30 puntos (+11)
- Toluca: 27 puntos (+14)
- Atlas: 27 puntos (-3)
- Santos Laguna: 25 puntos (+3)
- León: 23 puntos (+1)
- Pachuca: 22 puntos (+9)
- Tijuana: 22 puntos (+3)
- Monterrey: 21 puntos (+1 / un juego pendiente)
- Pumas: 21 puntos (-2)
- Querétaro: 20 puntos (-5 / un juego pendiente)
- Puebla: 19 puntos (-4)
- Atlético San Luis: 19 puntos (-5)
- Tigres de la UANL: 15 puntos (-8)
- Atlante: 14 puntos (-10)
- Necaxa: 13 puntos (-11)
- Bravos de Juárez: 11 puntos (-21)
Así va la Tabla de Goleo del Apertura 2026
- Salomón Rondón | 16 goles
- Henry Martín | 11 goles
- Juninho | 9 gols
- Juan Brunetta | 9 goles
- Federico Viñas | 8 goles
- Óscar Estupiñán | 8 goles
- Julián Carranza | 7 goles
- Lucas Ocampos | 7 goles
- Andrés Montaño | 6 goles