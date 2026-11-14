Monterrey, Nuevo León.– La danse contemporaine aura une présence ce week-end à Monterrey avec deux propositions scéniques qui font partie d’Escena CONARTE Temporada de Danza 2026: « Entre Mundos » et « Vuela », des spectacles qui mêlent mouvement, théâtre physique, performance et expérimentation artistique.

Le Conseil pour la Culture et les Arts du Nuevo León (CONARTE) a annoncé que les représentations s’adressent à un public jeune et familial, avec des propositions qui explorent les émotions, l’identité, la mémoire et les relations humaines à travers le langage corporel.

« Entre Mundos » : danse contemporaine au Théâtre de la Ville

La première représentation sera « Entre Mundos », une proposition pluridisciplinaire qui intègre danse contemporaine, ballet, théâtre physique et éléments visuels immersifs pour créer une expérience scénique.

Interprétée par des artistes de la Compagnie Hybri2, sous la direction d’Iván Freeman et Rolando Ramírez, l’œuvre se compose de trois univers chorégraphiques qui explorent le passage émotionnel entre l’enfance et l’adolescence, ainsi que la relation entre l’imagination, la réalité, la mémoire et l’identité.

À travers divers langages physiques et visuels, les pièces créent des atmosphères qui oscillent entre le fantastique, l’intime et le contemporain. La représentation aura lieu le vendredi 13 novembre à 20h00, dans la Grande Salle du Théâtre de la Ville. Il s’agit d’une unique représentation.

« Vuela » : danse et performance au Centre des Arts du Nouveau León

La seconde proposition de la cartelera est « Vuela », présentée par FUGITE Laboratorio Artístico, un programme scénique composé de récits corporels de petite forme qui explorent différentes dimensions de la nature humaine.

À travers la danse contemporaine, la performance et l’expérimentation scénique, les œuvres explorent des thèmes tels que la routine, l’identité, la fragilité émotionnelle, la mémoire, la transformation et les relations humaines.

Sous la direction d’Alex Valdés, le programme mise sur la diversité artistique et la création contemporaine au Nuevo León. « Vuela » sera présenté le samedi 14 novembre à 20h00 et le dimanche 15 à 18h00, au Théâtre du Centre des Arts, dans le Parc Fundidora.

Billets pour Escena CONARTE 2026 : tarifs et lieux d’achat

Les billets pour les deux spectacles seront disponibles via le système AREMA et aux guichets des théâtres respectifs, une heure avant chaque représentation. Les tarifs établis sont :

Entrée générale : 150 pesos.

Étudiants et enseignants : 100 pesos.

Personnes bénéficiant de la carte INAPAM : 100 pesos.

Les réductions pour étudiants, enseignants et personnes âgées ne s’appliquent qu’à la billetterie. Pour obtenir plus de détails sur la programmation culturelle, les intéressés peuvent consulter le site officiel conarte.org.mx et les réseaux sociaux de @conartenl.

conarte.org.mx