Covid-19 : Le vaccin russe Spoutnik V débarque au Mexique !

Un premier lot du vaccin russe Spoutnik V contre le nouveau coronavirus est arrivé ce lundi 22 février au Mexique, a fait savoir le Fonds russe d’investissements directs (RFPI).

La cargaison comporte 200.000 doses avec lesquelles les autorités mexicaines comptent continuer à immuniser les personnes âgées de plus de 60 ans. Auparavant, le Mexique avait reçu des livraisons des vaccins de Pfizer/BioNTech, d’AstraZeneca et de deux laboratoires chinois, CanSino et Sinovac.