Mazatlán, Sinaloa – Avec l’arrivée du navire de croisière Serenade Of The Seas ce jeudi, Mazatlán a enregistré la visite de son septième paquebot au cours de la semaine, consolidant son dynamisme en tant que l’une des principales destinations navigantes du Pacifique mexicain. Le navire est arrivé au port avec un total de 2 116 passagers et 846 membres d’équipage à bord. Avec ce bilan, la période du 9 au 12 novembre se clôt avec une affluence cumulée de 23 000 visiteurs internationaux et une retombée économique estimée à 37 millions de dollars.

L’arrivée du navire de croisière stimule l’économie locale de Sinaloa

À cet égard, la secrétaire au tourisme de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, a souligné que le flux soutenu de croisières se traduit directement par le bien-être des familles sinaloennes et renforce l’économie locale, apportant des bénéfices directs à des secteurs clés tels que le commerce, le transport et les prestataires de services touristiques.

Mazatlán espera más cruceros en noviembre, con fechas programadas

Selon le programme portuaire, l’activité se poursuivra la semaine prochaine avec l’arrivée de nouveaux navires les 17 et 18 novembre, puis une intense session d’arrivées est prévue les 23, 24, 25 et 26 du même mois.





Impact positif du tourisme de croisières sur la communauté sinaloense

D’un autre côté, à ce jour dans le bilan annuel, Mazatlán a accueilli au total 124 croisières, ce qui représente l’arrivée de plus de 447 000 croisiéristes et une retombée économique cumulée estimée à 715 millions de pesos.



