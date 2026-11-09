Le jour tant attendu par les amants des livres est arrive. Ce lundi 9 novembre débute la quatrième édition de la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026, une célébration qui, pendant sept jours, réunira écrivains, maisons d’édition et lecteurs au cœur de la ville.

La placette General Álvaro Obregón et ses alentours sont prêts à accueillir les familles de Culiacán, avec une offre comprenant 65 stands d’éditeurs, expositions de livres, vente d’artisanat, pavillons enfant et jeunesse, ainsi que des présentations littéraires et d’autres activités culturelles.

Ouverture et participants

L’inauguration officielle aura lieu ce soir à 19h00 au Théâtre MIA, où débutera cette fête des lettres visant à rapprocher les livres et la littérature de personnes de tous les âges.

Au cours de cette édition participeront 47 maisons d’édition, parmi lesquelles Grupo Planeta, Océano, Penguin Random House, Fondo de Cultura Económica, Trillas, Siglo XXI Editores et Anagrama.

Activités et attractions

Il y aura également 12 espaces dédiés à l’exposition et à la vente d’artisanat. L’un des attraits sera le pavillon enfant, avec des activités destinées à rapprocher la lecture des filles et des garçons, ainsi que le pavillon jeunesse, qui, pour la première fois, s’intègre à la foire avec des propositions destinées aux nouvelles générations.

La programmation prévoit la participation de quatre écrivains internationaux, 31 nationaux et 71 originaires de Sinaloa.

Parmi les invités figurent David Toscana, Verónica Murguía, Martín Solares, Socorro Venegas et Francisco Hinojosa. Participera également l’académique Sara Poot Herrera à un hommage à Sor Juana Inés de la Cruz.

Pendant sept jours, Culiacán disposera d’un espace pour rencontrer les histoires, découvrir de nouveaux auteurs, parcourir les nouveautés éditoriales et profiter de la culture en famille. L’invitation est ouverte: la Feria Internacional del Libro Culiacán 2026 commence aujourd’hui et la ville est prête à accueillir ses lecteurs.