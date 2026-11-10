Pour la première fois dans son histoire, le Mexique vend au monde plus d’équipements informatiques que d’automobiles. En 2025, ces exportations ont connu une hausse d’environ 145 % et ont pris la première place qui était détenue pendant des années par les voitures.

Une grande partie de ces exportations concerne des serveurs pour l’intelligence artificielle (IA), ces machines qui répondent lorsqu’on pose une question à un chatbot. C’est ce que détaille une analyse de Latinometrics, qui compare le Mexique à une cuisine où se prépare la technologie que d’autres conçoivent.

Le Mexique vend plus de haute technologie que la Suisse ou le Royaume-Uni

En 2024, le Mexique a exporté 94,5 milliards de dollars de produits de haute technologie, selon la Banque mondiale. C’est plus que la Suisse ou le Royaume-Uni et il se classe 12e parmi les économies disposant de données pour cette année.

La Banque mondiale appelle « haute technologie » les produits qui requièrent beaucoup de recherche, comme les ordinateurs, les médicaments et les avions. Fait curieux: parmi les grands exportateurs, le Mexique est le seul dont la catégorie principale est les ordinateurs.

La Chine, la Corée du Sud et Singapour se distinguent dans l’électronique; la Suisse et l’Irlande, dans les médicaments; les États‑Unis et la France, dans les avions. En matière d’ordinateurs, le Mexique est seul.

Avec le Japon, l’écart se réduit. En 2019, le Japon vendait près de 29 000 millions de dollars de plus que le Mexique dans la haute technologie; en 2024, la différence n’était plus que d’environ 8 000 millions.

Comment les ordinateurs ont-ils pris le pas sur les voitures ?

Près de Guadalajara, à El Salto, dans l’État de Jalisco, Foxconn construit l’usine qui sera la plus grande usine d’assemblage de serveurs au monde, avec un investissement avoisinant les 900 millions de dollars (Bloomberg Línea).

Là-bas, on assemble des machines avec les superchips GB200 de Nvidia, des puces de dernière génération dédiées à l’IA. Le Mexique reçoit ces composants, les assemble avec une précision millimétrique et livre le plat tout prêt.

Le client principal est les États‑Unis. Là‑bas, le Mexique et Taïwan fournissent chacun près d’un quart des produits liés à l’IA qui viennent de l’étranger, selon la Réserve fédérale de Minneapolis.

Luis de la Calle, qui a participé à la négociation de l’Accord de libre‑échange nord‑américain (ALENA), voit cela comme une force: « les États‑Unis dépendent du Mexique pour leur secteur économique phare », a‑t‑il déclaré à Latinometrics.

L’étape suivante : concevoir et tester les puces au Mexique

Le Mexique ne se limite pas à l’assemblage. Ces projets visent la partie de la chaîne où la valeur est la plus élevée :

Kutsari : le Centre national de design de semiconducteurs, avec des sites à Puebla, Jalisco et Sonora. Son nom est un mot purépecha signifiant « sable », en référence au silicium des puces.

le Centre national de design de semiconducteurs, avec des sites à Puebla, Jalisco et Sonora. Son nom est un mot purépecha signifiant « sable », en référence au silicium des puces. Micron : a ouvert à Guadalajara un centre d’ingénierie, le premier de l’entreprise en Amérique Latine, pour développer des mémoires destinées à l’IA.

a ouvert à Guadalajara un centre d’ingénierie, le premier de l’entreprise en Amérique Latine, pour développer des mémoires destinées à l’IA. ISE Labs : a acheté un terrain à Tonalá, Jalisco, pour une usine qui emballera et testera les puces, étape finale avant leur mise sur le marché. Elle prévoit de créer plus de 500 emplois lors de sa première année.

Pour ces postes, il faut du talent. Le gouvernement de Jalisco reliera ISE Labs à des écoles et universités de la région, et Kutsari collabore avec l’INAOE, le Cinvestav, l’UNAM et l’IPN afin de produire des puces destinées aux voitures et aux appareils électroménagers d’ici 2027.

L’Amérique latine compte davantage de spécialistes. Le Costa Rica est aujourd’hui le premier exportateur mondial de dispositifs médicaux par habitant, et ce secteur représente près de la moitié de ses exportations de biens.

Conclusion

Les couleurs du graphique racontent des décisions prises sur des décennies: des médicaments en Irlande, des dispositifs médicaux au Costa Rica et l’assemblage d’ordinateurs au Mexique. Le pas suivant est déjà en préparation à Tonalá, Guadalajara, Puebla et Sonora, avec des portes ouvertes à tous ceux qui souhaitent rejoindre.

Sources :