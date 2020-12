Formule 1 – Le mexicain Sergio Perez remporte son premier Grand Prix ! (vidéos)

Jamais dans l’histoire de la Formule 1 un pilote n’avait autant attendu pour trouver le chemin de la victoire. Après 190 tentatives en Grand Prix, Sergio Pérez (Racing Point) a enfin coupé en vainqueur une ligne d’arrivée en Championnat du monde, dimanche à Bahreïn.

Au bout d’une course chaotique, il est devenu le premier Mexicain à associer son nom au palmarès d’une épreuve, le Grand Prix de Sakhir, 50 ans tout juste après son compatriote Pedro Rodriguez, à Spa-Francorchamps.

« Checo » a en effet cru que tout était terminé au premier des 87 tours de la 16e des 17 manches du championnat 2020 lorsqu’il s’est fait expédié en tête-à-queue au virage n°4, en victime collatérale d’une attaque hasardeuse de Charles Leclerc (Ferrari), qui a éliminé Max Verstappen (Red Bull).

« Les mots me manquent, s’est exclamé le Mexicain, qui sera sans volant l’an prochain si Red Bull ne le titularise pas à la place d’Alexander Albon. J’espère que je ne rêve pas. Je suis un peu sans voix. Ça fait dix ans que j’attends ce moment. C’est incroyable. Je ne sais quoi dire. J’ai cru qu’après le premier tour la course était finie. Mais je n’ai pas baissé les bras, j’ai remonté. Dans le final, mon rythme était suffisamment bon. On est allé chercher le meilleur résultat possible. »

« C’est sûr que la voiture de sécurité a été de notre côté aujourd’hui, a-t-il admis. J’ai fait une grosse erreur sous voiture de sécurité : j’ai massivement bloqué ma roue avant, et j’ai eu de grosses vibrations. Mais j’ai pu récupérer lors du deuxième relais. Là, la voiture a été comme une limousine. On avait un rythme incroyable. On est venu en pensant que ce serait une stratégie à deux arrêts, et ça a fonctionné pour nous aujourd’hui. »

Et puis, évidemment, il a évoqué son avenir en forme d’énorme point d’interrogation. Sous contrat jusqu’en 2022 inclus, il laissera son baquet à Sebastian Vettel, remercié par Ferrari, en 2021. « Je suis juste en paix avec moi-même, a-t-il confié. Je n’ai plus les cartes en main, mais je vais persister si je ne suis pas sur la grille de départ en 2021, je le serai en 2022. »