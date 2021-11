La Banque centrale du Mexique relève ses taux pour la quatrième fois d’affilée !

La Banque centrale du Mexique a annoncé jeudi une quatrième hausse consécutive de son taux directeur, à 5%, pour faire face à l’inflation qui menace la reprise économique et la sortie de la crise sanitaire.

L’institution monétaire de la deuxième économie d’Amérique latine après le Brésil a annoncé une hausse de 0,25 point qui place son taux de référence à 5%, face à une inflation de plus de 6% sur un an en octobre.

L’objectif reste une inflation autour de 3% annuel, souligne la Banque centrale du Mexique (Banxico).

En pleine sortie de crise sanitaire, le Parlement a aussi adopté dans la nuit de mercredi à jeudi le budget 2022 d’un montant 345 milliards de dollars pour ce pays de 128 millions d’habitants.

Le budget est en hausse de « 8,6% » par rapport à celui de 2021, d’après un communiqué.

Le gouvernement du parti de gauche Morena affirme que ce budget entend amortir le choc post-pandémique, favoriser le développement social et les investissements.

L’opposition a dénoncé un budget qui pénalise l’éducation et la santé, au bénéfice des grands travaux du président Andres Manuel Lopez Obrador (nouvel aéroport de Mexico, raffineries, train touristique maya).

Article du 01 octobre 2021 – La Banque centrale du Mexique relève ses taux pour la troisième fois d’affilée !

La Banque centrale du Mexique a relevé jeudi son principal taux directeur, pour la troisième fois d’affilée, afin de tenter de maîtriser l’inflation dans le pays au moment où l’économie se relève d’une dure récession provoquée par la pandémie de Covid-19.

L’institution monétaire a en effet décidé de relever son taux directeur de 25 points de base, pour le porter désormais à 4,75%, après l’avoir déjà relevé au même rythme en août et en juin, a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Auparavant, la banque centrale avait procédé à une série de douze réductions de son taux de prêt de référence entre août 2019 et février 2021. La banque centrale avait entamé en août 2019 un cycle de baisse des taux d’intérêt qui s’était prolongé jusqu’en 2020, alors que la pandémie de coronavirus frappait l’économie du Mexique, la deuxième d’Amérique latine après le Brésil.

«L’activité économique mondiale continue à se redresser, quoi qu’à un rythme plus lent et avec des différences entre les pays en fonction de la disponibilité des vaccins (contre le Covid-19, ndlr), de l’évolution de la pandémie et des mesures de stimulus» gouvernementales, a commenté la banque centrale.

Parmi les risques actuellement présents figurent la pandémie, les pressions inflationnistes et l’ajustement des conditions financières et monétaires, a ajouté l’institution, qui s’inquiète d’une inflation qui a atteint au Mexique près de 5,6% en août sur une base annuelle, soit bien au-delà de son objectif d’une hausse de prix d’environ 3%. Les pressions inflationnistes mondiales et l’engorgement des filières de production ont continué de faire grimper les prix à la consommation, estime la banque centrale.

L’économie mexicaine a plongé de 8,5% en 2020, frappée par la pandémie de coronavirus. Le gouvernement estime que l’activité économique rebondira d’environ 6% en 2021, ce qui correspond aux prévisions de la Banque du Mexique.

Article du 13 août – La Banque centrale du Mexique a revu à la hausse jeudi son taux directeur en augmentant le taux interbancaire de 25 points de base, à 4,5%, pour faire face à la pression de l’inflation.

C’est le seconde fois, après la décision de le porter à 4,25% à la fin du mois de juin, que la Banque centrale relève son taux directeur après une série de 12 réductions de son taux de prêt de référence entre août 2019 et février 2021.

«Bien que les chocs qui ont affecté l’inflation devraient être transitoires, leur diversité, leur ampleur et leur étendue peuvent représenter un risque pour les prix», a déclaré l’institution dans un communiqué.

Cette décision avait été anticipée par les analystes, qui s’attendent désormais à ce que les hausses de taux d’intérêt se poursuivent dans les mois à venir. «Nous prévoyons des hausses de 25 points de base à chacune des prochaines réunions, de sorte que le taux pourrait atteindre 5,5% au premier trimestre 2022», a indiqué le cabinet Capital Economics dans un rapport à ses clients.

Augmentation des prix à la consommation

La banque centrale avait entamé en août 2019 un cycle de baisse des taux d’intérêt qui s’était prolongé jusqu’en 2020, alors que la pandémie de coronavirus frappait l’économie du Mexique, la deuxième d’Amérique latine après le Brésil. Cependant, les prix à la consommation ont augmenté ces derniers mois et l’inflation sur 12 mois a atteint 5,81% en juillet, un chiffre supérieur à l’objectif fixé de 3%.

La Banque centrale a souligné que l’inflation a été portée par «des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et dans les processus de production de divers biens et services». Selon elle, «la mesure annuelle de l’inflation globale et de l’inflation sous-jacente devrait diminuer dans un horizon supérieur à un an et converger vers l’objectif de 3% au cours du premier trimestre 2023».

L’économie mexicaine a plongé de 8,5% en 2020, frappée par la pandémie de coronavirus. La banque centrale et le gouvernement prévoient tous deux un rebond de 6 à 6,5% cette année.

Article du 16 février 2021 – La Banque centrale du Mexique abaisse son taux directeur à 4% !

La Banque centrale mexicaine a abaissé son taux directeur de 25 points, à 4,0%, en raison des incertitudes économiques liées à la pandémie de coronavirus.

«Le conseil d’administration de la Banque du Mexique a décidé d’abaisser de 25 points le taux d’intérêt interbancaire au jour le jour à un niveau de 4,00%», indique l’institution dans un communiqué.

«L’activité économique au Mexique s’est améliorée au cours du quatrième trimestre (de 2020) à un rythme légèrement plus rapide qu’anticipé, bien qu’elle reste en dessous des niveaux d’avant la pandémie, dans un environnement incertain et avec des risques de ralentissement», ajoute la Banque centrale.

L’économie mexicaine, la deuxième d’Amérique latine après celle du Brésil, a été durement touchée par la pandémie. En 2020, le Produit intérieur brut (PIB) a chuté de 8,5 %, selon les projections officielles. «Les prévisions d’inflation générale pour la fin 2021 ont légèrement augmenté et l’inflation à moyen et long terme est restée stable à des niveaux supérieurs à l’objectif de 3 %», souligne également la Banque centrale.

Explosion des contaminations et décès en janvier

Les contaminations et les décès dus à la pandémie de Covid-19 ont explosé en janvier au Mexique après les fêtes de fin d’année, en particulier dans la capitale Mexico et son agglomération, qui concentrent le plus grande nombre d’habitants et d’activités économiques du pays.

Les activités considérées comme non essentielles dans la mégalopole ont été suspendues le 18 décembre. La mesure a toutefois été assouplie ces derniers jours. Le Mexique, qui compte 136 millions d’habitants, a enregistré 2,190, 000 cas déclarés de Covid-19, dont 174.657 mortels, selon les derniers chiffres officiels datant de lundi 15 février.

Article du 13 novembre 2020 – La Banque du Mexique maintient son taux à 4,25% après 11 baisses consécutives !

La banque centrale mexicaine a maintenu jeudi son taux directeur à 4,25%, mettant un coup d’arrêt à une série de onze baisses d’affilée débutée en août 2019, alors que l’inflation dans le pays se renforce.

« Au vu des prévisions d’inflation et de l’opportunité de consolider une trajectoire décroissante », le conseil de direction composé de cinq membres « a décidé à la majorité de maintenir l’objectif du taux d’intérêt interbancaire au jour le jour à 4,25% », a déclaré Banxico.

La décision n’a pas été unanime, un des membres du conseil ayant voté pour une nouvelle baisse, à 4%, a détaillé l’institution monétaire.

« Cette pause offre l’espace nécessaire pour confirmer une trajectoire convergente de l’inflation vers la cible », fixée à 3% avec plus ou moins un point de pourcentage, a indiqué le conseil dans un communiqué.

En octobre, le taux d’inflation sur un an au Mexique a atteint 4,09% selon l’institut national des statistiques, soit davantage que l’objectif de la banque centrale du pays, et cela pour le troisième mois consécutif.

« Les attentes d’inflation globale pour la fin de 2020 se sont accrues », a souligné Banxico.

Les analystes s’attendaient à ce que la banque centrale mexicaine renonce à une nouvelle baisse de son taux directeur en raison du niveau d’inflation et des risques de volatilité financière, malgré la faiblesse de l’activité économique après la paralysie provoquée par la pandémie de Covid-19.

L’institution reconnaît que l’activité économique s’est redressée au troisième trimestre mais relève qu’elle « reste en deçà des niveaux antérieurs à la pandémie, dans un environnement d’incertitude et de risques de détérioration ».

Le produit intérieur brut (PIB) du Mexique, deuxième économie d’Amérique latine après le Brésil, s’est contracté de 8,6% entre juillet et septembre par rapport à la même période de 2019. Il a toutefois rebondi de 12% par rapport au deuxième trimestre de cette année.

Depuis le mois de juin, certains secteurs de l’économie mexicaine ont progressivement redémarré, mais les restrictions liées à la crise sanitaire freinent encore l’activité.

Article du 25 septembre 2020 : La Banque centrale du Mexique abaisse encore son taux directeur, à 4,25% !

La Banque centrale du Mexique a abaissé jeudi de 0,25 point son taux directeur pour le porter à 4,25% en raison du « contexte d’incertitude » qui demeure avec la pandémie de Covid-19.

Il s’agit de la onzième baisse consécutive du taux directeur.

La Banque centrale indique dans un communiqué que l’activité économique au Mexique, après une profonde contraction en avril et mai, « a commencé à se redresser en juin et juillet » mais qu' »un environnement d’incertitude et de risques de baisse » prévaut toujours.

L’économie mexicaine, la deuxième d’Amérique latine derrière le Brésil, a été durement touchée par la semi-paralysie dans laquelle se trouvent de nombreuses activités économiques et a enregistré au deuxième trimestre une baisse historique de 18,7% par rapport à la même période l’an passé.

« Les défis pour la politique monétaire sont autant l’impact significatif sur l’activité économique que le choc financier et ses effets sur l’inflation », est-il ajouté.

Face à la propagation du nouveau coronavirus, le Mexique avait il y a six mois décrété des mesures de confinement. Mais le pays de 128 millions d’habitants est le quatrième le plus endeuillé au monde par la pandémie, avec 74.949 morts et 710.049 personnes infectées, selon les chiffres officiels publiés mercredi.

Depuis juin, certains secteurs de l’économie ont cependant repris progressivement, mais avec des restrictions qui empêchent leur plein développement.

La Banque du Mexique estime que le PIB pourrait chuter de 12,8 % en 2020, en conséquence de la pandémie.

Pour 2021, l’institution prévoit un processus de reprise et table sur une prévision de croissance pouvant aller jusqu’à 5,6 %.

Article du 25 juin 2020 – Abaissement du taux directeur à 5% à cause du Covid-19

La Banque centrale du Mexique a abaissé ce jeudi pour la neuvième fois consécutive son taux directeur, à 5%, pour tenter de relancer l’économie face aux conséquences de l’épidémie de coronavirus.

Le comité des gouverneurs de la Banque centrale a pris «à l’unanimité» la décision d’une baisse de 50 points, selon un communiqué. «Les défis que la pandémie pose à la politique monétaire comprennent à la fois l’impact significatif sur l’activité économique et un choc financier», indique l’institution. L’économie mexicaine, la deuxième d’Amérique latine après le Brésil, a connu une contraction importante au cours du premier trimestre de l’année alors que les effets de la pandémie «se sont aggravés en avril», souligne la Banque centrale. «Bien que la réouverture de certains secteurs et régions en mai et juin entraînera une certaine reprise de l’activité économique, l’impact a été considérable et l’incertitude persiste», avertit le comité.

La consommation et l’investissement fixe encouragés

Pour Gabriela Siller, analyste de la banque locale Base, «la baisse du taux encourage la consommation et l’investissement fixe». Elle souligne qu’il s’agit du niveau le plus bas du taux de référence depuis novembre 2016. «A l’avenir, on s’attend à ce que la Banque centrale poursuive les réductions, en raison du ralentissement économique. A Base, nous prévoyons qu’à la fin de l’année, le taux de référence sera de 4 %», a-t-elle ajouté dans un rapport destiné à ses clients. Selon la Banque centrale, l’économie mexicaine pourrait se contracter de 8,8% en raison des effets de la pandémie. Le Fonds monétaire international (FMI) a tablé mercredi sur une baisse de 10,5%.

Article du 16 février 2019 – Économie- La banque centrale du Mexique réduit son taux directeur à 8% !

La Banque centrale du Mexique (Banxico) a réduit jeudi son taux directeur de 25 points de base, à 8%, à cause de la décélération de l’économie mondiale et de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, a annoncé l’institution.

L’économie de la deuxième puissance d’Amérique latine a progressé d’à peine 0,1% au deuxième trimestre, après une contraction de 0,2% au premier, flirtant avec la récession. La dernière fois que Banxico avait réduit son taux directeur remonte à 2014, lorsqu’il l’avait porté à 3%. Depuis, le taux n’avait fait que progresser, atteignant 8,25% en décembre, égalant son maximum historique.

«Au cours du deuxième trimestre (…) l’activité économique mondiale a décéléré, reflétant une moins bonne expansion des principales économies avancées et émergentes», a argumenté Banxico dans un communiqué. «Des épisodes de volatilité se sont présentés sur les marchés financiers liés aux tensions entre les Etats-Unis et la Chine et à la décélération plus importante que prévu de certaines économies», a ajouté l’institution.

Les derniers chiffres de l’inflation de juillet font état d’une hausse des prix de 3,78%, proche des prévisions de Banxico à 3%, avec une marge d’erreur d’un point de pourcentage à la hausse ou à la baisse.

Article du 9 février 2018 – La banque centrale du Mexique relève son taux directeur !

La Banque centrale du Mexique (Banxico) a relevé jeudi son principal taux directeur de 25 points de base à 7,50%, pour lutter contre l’inflation et les risques de dépréciation du peso.

La deuxième économie d’Amérique latine « est exposée à des risques » a commenté Banxico dans son communiqué, peu après la diffusion des derniers chiffres de l’inflation, qui a atteint 0,53% en janvier et 5,55% en taux interannuel, du fait notamment de l’augmentation des prix de l’énergie et de certains aliments.

L’inflation a atteint 6,77% en 2017, le pourcentage le plus élevé des 16 dernières années, qui a obligé la banque centrale à relever à cinq reprises son taux directeur au cours de l’année passée.

La Banque centrale du Mexique prévoit que l’inflation va diminuer en 2018 pour s’approcher de l’objectif fixé d’environ 3% au premier trimestre de 2019.

Le peso mexicain reste volatile, s’échangeant actuellement à 18,86 unités pour un dollar, avec un risque de dépréciation possible en cas de rupture de l’accord de libre-échange nord-américain (Aléna). D’autres facteurs, tels que les élections présidentielles mexicaines en juillet prochain, pourraient également l’affecter.

Les inquiétudes de Banxico « sont un peu exagérées » estiment les analystes de Capital Economics. Ces experts prévoient que le taux directeur devrait rester stable jusqu’aux élections de juillet.

L’économie mexicaine a enregistré une croissance de 2,3% l’an dernier, grâce à un bon dernier trimestre, selon des chiffres préliminaires. Le chiffre définitif sera donné le 23 février prochain.

Article du 7 septembre 2017 – Economie- L’inflation au plus haut depuis 16 ans !

Les prix à la consommation ont enregistré au Mexique une hausse sur un an de 6,66%, le taux le plus haut depuis 16 ans, a informé jeudi l’Institut national de la statistique (Inegi).

L’inflation a connu en août « une hausse mensuelle de 0,49%, soit sur l’année une augmentation de 6,66%. L’an dernier, à la même période, l’inflation mensuelle avait atteint 0,28% et sur l’année 2,73% », indique cet institut dans un communiqué.

Selon l’Inegi, l’inflation a atteint son niveau le plus élevé depuis 2011, lorsqu’elle s’était portée à 6,95%. La hausse du mois d’août s’explique principalement par l’augmentation des prix des produits agroalimentaires (2,06%) et de l’énergie (0,67%).

Sur l’ensemble de l’année, l’inflation se situe au-delà de l’objectif de la banque centrale qui avait anticipé une inflation de l’ordre de 3%. En décembre 2015, la hausse des prix à la consommation avait atteint un minimum historique à 2,13% et s’était maintenue en-dessous des 3% jusqu’à septembre 2016.

Pour amortir cette hausse, la banque centrale a élevé à 10 reprises son taux directeur depuis décembre 2015 jusqu’à le porter 7%, son taux le plus élevé depuis février 2009.

La banque centrale mexicaine estime que l’inflation va atteindre son niveau maximum « au cours des prochains mois » pour ensuite commencer à diminuer en fin d’année et au cours de l’année 2018.

