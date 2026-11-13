Ruiz Cortines – À l’entrée de la sindicature de Ruiz Cortines, dans la municipalité de Guasave, se trouve un endroit qui s’est imposé comme l’un des goûts les plus reconnus par la communauté.

On l’appelle La Pasadita et, pour bon nombre de ses habitants, venir au village sans goûter sa birria particulière, c’est comme s’être arrêté en cours de route.

Situé sur la rue Zéro, au bord de la bande latérale de la route internationale, en direction nord-sud, l’établissement est devenu l’un des restaurants les plus célèbres de la localité.

Son emplacement en fait également un repère pour les touristes et les voyageurs qui font une halte au cours de leur trajet afin de découvrir ce goût qui distingue ce commerce et qui fait désormais partie de l’identité gastronomique de Ruiz Cortines.

La historia derrière La Pasadita

Álvaro Félix Sánchez, mieux connu sous le nom de « Alvarito » Félix, qui a trouvé dans la gastronomie une façon de vivre. L’histoire a commencé lorsque son cousin lui a transmis l’affaire.

« J’aime la gastronomie; j’ai vendu ici, là-bas tout le temps et c’est lui qui me l’a transmis. »



La mise était de travailler et de soigner chaque détail. « C’était un commerce qui a ensuite prospéré parce que j’aime ce travail », a-t-il raconté. Dans les années initiales, il a commencé avec seulement six employés ; aujourd’hui, l’équipe s’élève à 20 collaborateurs.

Le goût qui distingue l’établissement ne dépend pas uniquement d’une recette. Pour Alvarito, la qualité commence dès l’origine des ingrédients.

« J’ai mes propres animaux; je les élève, je les vermifuge et ensuite je les engraisse, et nous les abattons », a-t-il expliqué en décrivant le soin qu’il apporte à chaque étape.



Dans la cuisine, il cherche aussi à maîtriser le processus. « Le nixtamal se fait à la maison, on apporte du nixtamal et on le moule ici dans un moulin industriel », a-t-il commenté. À cela s’ajoutent les mesures d’hygiène que le personnel suit, des tortilleras jusqu’à ceux qui participent à la préparation des plats.

« Tout, tout, tout. Les jeunes filles portent toutes leur filet, les tortilleras, le tablier, tout », a détaillé.



La recette unique d’Alvarito

À ce processus s’ajoute une recette qui porte sa propre empreinte. Álvaro assure qu’elle a été créée par lui et, même s’il partage une partie de sa préparation, il n’est pas disposé à révéler certains éléments : les ingrédients et les quantités qui lui donnent son goût particulier. « Non, je l’ai inventée », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé l’origine de sa recette.

La cuisson commence la veille, lorsque la viande est déposée sur un brûloir avec du bois vert de mesquite.

« On la met le soir, un jour avant, au crépuscule », a-t-il expliqué. Ensuite, le feu cède progressivement la place aux braises, permettant à la préparation de terminer sa cuisson lentement.



La production augmente pendant les week-ends, lorsque l’affluence des convives croît également. Dans ses tables, sont passées des familles, des entrepreneurs, des présidents municipaux, des fonctionnaires et des représentants de divers secteurs.

« Mais la croissance, selon Alvarito, ne s’explique pas seulement par la cuisine. « La résistance, la capacité que Dieu me donne, la compréhension que j’ai pour les gens », a-t-il expliqué en parlant des facteurs qui soutiennent l’entreprise. Il s’est aussi défini avec simplicité : « Je me considère aimable et charismatique ».



Après son veuvage, son implication dans l’établissement a changé. Il vient désormais surtout les lundi et mardi, tandis que sa fille assure une grande partie des activités et l’un de ses fils apporte aussi sa contribution. Toutefois, sa présence demeure particulière pour les clients.

« Les gens m’applaudissent lorsque je viens et moi, je m’occupe d’eux », a-t-il déclaré en riant. Pour lui, entendre que les convives reviennent grâce à la qualité des plats est l’une des plus grandes satisfactions.

Un héritage familial dans la gastronomie

De six travailleurs à une équipe de 20, La Pasadita a construit une trajectoire qui dépasse ses propres tables. Aujourd’hui, c’est un point de référence pour la sindicature de Ruiz Cortines, une affaire familiale qui accueille aussi bien ceux qui vivent dans la communauté que ceux qui passent par la route internationale.

Et il existe dans ce village une recommandation qui revient parmi ses habitants: si vous passez par Ruiz Cortines et que vous ne goûtez pas la birria de La Pasadita, il vous manque de connaître une partie de son goût.