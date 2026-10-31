Uruapan, Michoacán. Le téléphérique d’Uruapan prévoit d’accroître de 30 pour cent le nombre de passagers ce week-end, en raison de l’arrivée de touristes nationaux et internationaux qui participeront aux célébrations de la traditionnelle Nuit des Morts.

La responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma, a déclaré que cette période permettra d’évaluer le potentiel touristique du système de transport aérien, qui a commencé à accueillir des visiteurs depuis ce jeudi 29 octobre.

La fonctionnaire a souligné que le téléphérique représente une alternative de mobilité pour les personnes qui visitent Uruapan pendant l’une des saisons culturelles les plus importantes de Michoacán.

Le téléphérique d’Uruapan attire des touristes nationaux et internationaux

Carlos Iván Ramírez Sánchez, directeur du téléphérique, a annoncé avoir déjà enregistré la présence de touristes venus de Puebla, de l’État de Mexico, de Querétaro et de Guanajuato, ainsi que des États‑Unis, du Canada et de la Colombie.

De plus, il a indiqué que l’arrivée de visiteurs en provenance d’Asie est attendue, région où une campagne de promotion touristique a été lancée pour faire connaître les célébrations de la Nuit des Morts dans le Michoacán.

L’afflux de visiteurs permettra d’observer le comportement de la demande pendant cette période et le rôle du téléphérique en tant qu’attraction touristique pour les personnes qui arrivent dans la municipalité.

Nuit des Morts à Uruapan : paysages et offrandes vus d’en haut

L’un des attraits du parcours sera la possibilité d’observer Uruapan depuis les hauteurs, avec des vues sur ses paysages et les offrandes traditionnelles que certaines familles installent sur les toits de leurs maisons.

Selon la direction du système, le téléphérique offre aux visiteurs une option de déplacement qui combine mobilité et une perspective différente de la ville pendant les festivités.

Dans l’espoir d’accroître de 30 % le nombre d’usagers, le système de transport aérien se prépare à répondre à la demande touristique de ce week-end, durant lequel Uruapan accueillera des visiteurs désireux de découvrir les traditions de la Nuit des Morts.

Le tarif du téléphérique d’Uruapan sera de 11 pesos, identique à celui du transport urbain terrestre.

Quel est le tracé du téléphérique d’Uruapan ?

Le téléphérique d’Uruapan compte six bases réparties à différents endroits de la ville et s’étendra sur 8,4 kilomètres :