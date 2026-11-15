Culiacán, Sinaloa. – L’empathie et le respect s’apprent aussi par la vie en société. Dans cet esprit, des étudiants de la Préparatoria Rafael Buelna Tenorio ont participé au programme “Somos Inclusión”, une initiative qui vise à promouvoir chez les jeunes une culture d’égalité, de respect et de participation pour toutes les personnes.

Somos Inclusión favorece l’empathie et le respect chez les jeunes de Culiacán

Dans le cadre du Mois de l’Inclusion, l’Université Autonoma de Sinaloa (UAS), par l’Unité du Bienestar Universitaire (UBU), et la mairie de Culiacán, en coordination avec l’Institut Municipal de la Jeunesse (IMJU) et le Système DIF Bienestar Culiacán, ont proposé aux jeunes des activités qui leur ont permis de découvrir d’autres réalités et de réfléchir à l’importance d’éliminer les barrières qui entravent la vie en société.

L’un des moments les plus marquants fut l’exposition de basketball adapté par l’équipe Atlético Imperial, dirigée par Óscar « El Güero » Monárrez Ríos. Les sportifs ont partagé le terrain avec des étudiants, qui ont eu l’occasion de s’approcher de cette discipline et de reconnaître les capacités, l’effort et la détermination de ceux qui la pratiquent.

Ont également eu lieu des conférences d’information, des dynamiques expérientielles et des ateliers animés par l’équipe de psychologie du DIF.

Durant la rencontre, Hugo Gustavo Hernández Huerta, directeur de la Planification du DIF Municipal, a souligné que le sport permet d’ouvrir des espaces où toutes les personnes peuvent participer, développer leurs compétences et partager leurs expériences.

De plus, ce fonctionnaire municipal a souligné que l’inclusion nécessite de générer des opportunités de vie en commun et de communication. Il faut également travailler à éliminer les barrières physiques et sociales.

Pour sa part, Sofía Angulo Olivas, directrice de Bienestar Universitario, a remercier la collaboration de la mairie et a mis en évidence la valeur d’approcher ce type d’expériences à la jeunesse. Elle a invité les étudiants à trouver motivation chez les athlètes et à reconnaître que les personnes peuvent développer leurs capacités et poursuivre ce qui les passionne.

Como parte del cierre de la jornada, José María Casanova Rodríguez, director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (IMDEC), entregó balones deportivos a la comunidad estudiantil.

Con des activités comme celles-ci, la communauté éducative a l’opportunité de faire de l’inclusion au-delà des mots et de la transformer en une pratique quotidienne. Écouter, coexister, respecter les différences et reconnaître les capacités des autres sont des actions qui peuvent contribuer à construire des environnements où toutes les personnes ont leur place.