L’Apertura 2026 ne désigne pas encore de champion, mais la Liga MX ne s’arrête pas et envisage déjà la date de démarrage du Clausura 2027. Pendant que le tournoi en cours approche de la fin de sa phase régulière et que les équipes se préparent à disputer la Liguilla, la planification du prochain championnat commence déjà.

Bientôt se jouera la Liguilla qui définira le champion à deux dates possibles : le 20 décembre ou le 27 décembre. Cela laisserait plusieurs semaines devant eux pour lancer la nouvelle compétition, c’est pourquoi les clubs de Première Division devraient ajuster leurs temps de préparation en fonction de la durée du présent tournoi.

Quand débuterait le tournoi Clausura 2027 de la Liga MX ?

Selon David Medrano, chroniqueur de Mediotiempo, la date provisoire pour le Clausura 2027 serait le vendredi 9 janvier et le calendrier serait dévoilé en décembre, une fois que la majorité des équipes seront éliminées. L’intention serait que la compétition n’ait qu’une seule interruption au cours de son déroulement, correspondant à la fenêtre FIFA de mars.

Il convient de souligner qu’il reste encore l’annonce officielle, de sorte que la date du 9 janvier doit être considérée comme une prévision et non une confirmation officielle de l’organisme. La Jornada 17 du championnat en cours, marquant la clôture de la phase régulière, est programmée pour se jouer du 20 au 22 novembre.

Les clubs qui termineront leur participation lors de la Jornada 17 auront près de sept semaines pour se préparer. Le problème du calendrier s’imposera pour les clubs qui atteignent la finale du championnat ce semestre. Si la finale aller-retour est jouée le 20 décembre, les clubs disposeront d’environ trois semaines pour préparer le prochain tournoi.

En revanche, si la dénouement est déplacée au 27 décembre, la marge serait inférieure à deux semaines. Cette éventualité est liée à la participation du Toluca à la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2026, tournoi auquel il participera en tant que champion de la Concacaf.

Si les Diables Rouges atteignent la finale, leur engagement international pourrait obliger à modifier les dates de la série. De cette façon, la fin de l’Apertura 2026 influencera directement la préparation des clubs pour le prochain tournoi. Pour l’instant, les demi-finales auront lieu du 2 au 6 décembre.