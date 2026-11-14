Culiacán, Sinaloa.- Âgée de 26 ans, María Alejandra Sicairos Sánchez a trouvé, dans la fabrication de tortillas de farine, un moyen de s’en sortir aux côtés de sa famille.

Ce qui avait commencé comme un petit projet pendant la pandémie est devenu une entreprise de six ans et qui aujourd’hui trouve son principal moteur dans son fils Paquito, âgé de 2 ans.

Depuis une cabane située à l’angle du parc du fraccionamiento Los Ángeles, près du boulevard California et de la rue San Fernando, María Alejandra maintient vivant un métier qu’elle a appris de sa grand-mère Verónica Avilés et qu’elle cherche désormais à transmettre à travers chaque tortilla qu’elle prépare.

Son commerce s’appelle Tortillas de farine MALED, bien que beaucoup de clients les connaissent simplement sous le nom « Las del Parque ». Son slogan a aussi une histoire familiale: « Avec le goût fait maison de grand-mère ».



Un apprentissage qui vient de la famille

María Alejandra avait 15 ans lorsqu’elle a commencé à accompagner sa grand-mère, qui depuis une quinzaine d’années vend des tortillas de farine le long du boulevard Agricultores, à l’est de Culiacán.

Au début, elle observait et aidait du mieux qu’elle pouvait, jusqu’à ce qu’une tante lui enseigne à étendre la pâte avec le bolillo. Depuis lors, dit-elle, elle a découvert son goût pour ce qu’elle appelle l’art des tortillas.

Pendant la pandémie, elle a décidé de lancer son propre projet depuis chez elle, et avec le temps, la clientèle a grandi et ils ont décidé de s’installer au parc.

Au début, ils ont installé une remorque sur le côté du boulevard California, où les files de clients ont commencé à causer des problèmes de circulation. Puis, ils ont travaillé un peu plus de quatre ans sous une tente en plastique.

Il y a quatre mois, ils ont franchi une autre étape en ouvrant leur propre cabane, un espace qui leur offre plus de confort et de sécurité pour accueillir ceux qui viennent chercher leurs tortillas.

Trois femmes et une entreprise familiale

Le travail commence à une heure de l’après-midi, lorsque María Alejandra prépare la pâte et laisse prêtes les boulettes qui seront portées au commerce. À six heures du soir commence la vente, qui se poursuit jusqu’à dix heures du soir, du lundi au vendredi.

Elle s’occupe d’étaler les tortillas à l’aide du bolillo, sa sœur María José les fait cuire et sa mère Mariana accueille les clients. Son mari apporte également son aide pour les tâches nécessaires. Pour répondre à la demande, ils proposent aussi le service de commande par téléphone (667-421-5690) et de retrait au point de vente, une modalité qui leur permet d’organiser les commandes plus efficacement.

Ses clients arrivent non seulement du fraccionamiento Los Ángeles, mais aussi de secteurs tels que La Jaramillo, Villa Universidad, Valle Alto, Valle del Agua, Chulavista et le boulevard Agricultores.



Paquito, son plus grand motif pour continuer

Bien qu’il y ait des journées fatigantes et des jours où les ventes sont plus calmes, María Alejandra assure qu’elle n’a jamais envisagé d’abandonner l’entreprise. Son principal moteur est son fils, Jesús Francisco, affectueusement appelé Paquito, qui est arrivé dans sa vie il y a deux ans.

« C’est lui qui me donne des forces chaque jour », déclare-t-elle, les larmes aux yeux, lors de l’entretien avec Tus Buenas Noticias.



María Alejandra est diplômée en Criminalistique de l’Université Autónoma de Sinaloa, formant partie de la première génération (2018-2023). Et bien qu’elle n’ait pas encore exercé, elle n’exclut pas de le faire plus tard, mais pour l’instant elle préfère consacrer du temps à son fils et se concentrer sur le développement de l’entreprise familiale.

Pour elle, entreprendre signifie aussi avoir la possibilité d’aider d’autres personnes. C’est pourquoi, lorsque quelqu’un arrive et n’a pas les moyens d’acheter des tortillas, elle cherche à partager un peu de ce qu’elle a.