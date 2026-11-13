L’un des grands galans du cinéma national fut l’acteur Mauricio Garcés, aussi surnommé par certains le Don Juan mexicain, qui au cours de sa carrière a tourné environ 69 films, et nous vous expliquons pourquoi il ne s’est jamais marié et qui furent ses grands amours.

Mauricio Garcés s’est imposé dans le cinéma mexicain avec son personnage de séducteur dans le film Don Juan 67, suivi d’une série de comédies cinématographiques interprétées dans le même rôle, aux côtés des plus belles actrices de l’époque telles que Silvia Pinal, Elsa Aguirre et Isela Vega.

La raison pour laquelle l’acteur Mauricio Garcés ne s’est jamais marié

À chaque fois qu’on interrogeait l’artiste sur la raison pour laquelle il ne s’était jamais marié, il répondait avec cette sympathie naturelle qui le caractérisait: « Parce que j’aime ma liberté. Parce que je suis heureux ainsi et parce que je ne vois aucune raison d’empoisonner mon existence ».

Le protagoniste du film Modisto de Señoras, lors d’une interview avec le journaliste Ricardo Rocha, après lui avoir posé des questions sur le sujet du mariage, répondit: « Je n’ai jamais trouvé d’exemple qui me crie : ‘Mariez-vous et soyez heureux comme nous’… car je ne connais personne, ce sont de grands soucis; de plus, dans l’environnement où j’évolue les femmes qui travaillent dans l’univers ne sont pas précisément des candidates au mariage ».

Qui fut le grand amour de Mauricio Garcés ?

Bien que Mauricio Garcés fût réputé pour être un séducteur, la réalité est qu’il entretenait sa vie privée à l’abri des projecteurs et n’a jamais révélé aucune relation amoureuse et encore moins ne s’est marié. Car, comme il le disait toujours, il aimait être libre et sans engagements.

Pour l’artiste, l’amour de sa vie fut sa mère, avec qui il entretenait une relation très proche, qui l’accompagnait à plusieurs reprises lors du tournage des films auxquels il participait et avec qui il a vécu une grande partie de sa vie.

L’acteur originaire de Tampico, dans l’État de Tamaulipas,s’est éteint le 27 février 1989 à Mexico,à l’âge de 62 ans, après avoir subi un arrêt cardiaque dû à un emphysème pulmonaire sévère qu’il souffrait depuis plusieurs années. Il convient de mentionner qu’il n’est pas mort dans la misère comme le bruit l’a laissé penser, précisent ses proches.