G. Leyva Sonalo. – À l’entrée du commissariat de Leyva Solano se trouve un commerce qui garde bien plus qu’une recette de tête de bœuf. Derrière chaque plat servi chez Mi Mary, il y a treize ans de travail, des sacrifices partagés et l’histoire d’un couple qui a choisi de tracer son propre chemin lorsque les circonstances professionnelles ont changé.

Sa primera cocina fue una pequeña tente, acompañée d’une table, de quelques bancs et de l’envie de trouver un moyen de s’en sortir. Ils venaient de se marier lorsqu’ils ont commencé à chercher des alternatives pour améliorer l’économie familiale. Avant de se consacrer pleinement à l’entreprise, Gerarda avait travaillé pendant des années dans des coopératives scolaires:

Vingt ans dans l’école primaire Colosio, huit à Guadalupe Victoria et quatre autres au secondaire de Batamote. Lorsque l’on leur annonça qu’une autre personne aurait l’opportunité dans l’une des coopératives, tous deux ont compris qu’il était temps de miser sur quelque chose qui leur appartenait.

Une bâche, deux tables et un rêve partagé

Antes de encontrar en la cabeza de res su principal especialidad, intentaron con un pequeño negocio de tacos de carne asada qu’ils avaient tenu pendant deux ou trois mois. Cela n’a pas fonctionné comme prévu, mais ce n’était pas une raison pour abandonner l’idée d’entreprendre.

Avec le soutien de la mère de Juan Pedro, qui leur a prêté l’espace où ils travaillent actuellement, ils ont commencé à vendre de la tête de bœuf. Au début, tout consistait en effort et réinvestissement : ce qu’ils gagnaient revenait au commerce pour acheter le nécessaire et améliorer l’endroit.

« Nous avons d’abord commencé par une petite tente et ensuite nous avons construit ce petit cabanon; petit à petit nous avons agrandi, à mesure que nous le pouvions », se souvient Gerarda.

Puis est arrivé un réfrigérateur, puis davantage de tables et, avec le temps, le petit abri qui leur a permis d’accueillir les clients dans de meilleures conditions. La croissance ne s’est pas produite du jour au lendemain. C’est environ un an plus tard qu’ils ont commencé à remarquer que l’entreprise prenait de la force et que de plus en plus de personnes venaient chercher leurs repas.

La recette s’est aussi construite entre eux deux

La préparation de la tête de bœuf est une tâche qu’ils partagent. Au début, ils cuisinent de manière traditionnelle, en attisant le feu, mais avec le temps ils ont adapté le processus à une cuisinière, où ils laissent la viande mijoter lentement pendant la nuit.

La journée commence bien avant l’arrivée des premiers clients. L’après-midi, ils laissent la viande dans la cuisinière et, vers cinq heures du matin, ils se lèvent pour désosser la tête, organiser les ingrédients et tout préparer.

Vers 6 h 30, ils sont déjà au commerce. À la tête de bœuf, ils ont ajouté la birria et les quesabirrias, des produits qu’ils connaissaient aussi grâce à l’expérience de Gerarda dans les coopératives scolaires.

Gerarda se souvient que, lorsque elles ont commencé à vendre des quesabirrias, elles proposaient trois pour 25 pesos. Avec les années, elles ont ajusté leurs prix de manière graduelle, veillant à ce que les augmentations des intrants ne deviennent pas un fardeau trop lourd pour leurs clients.

Le véritable fierté réside dans leurs quatre filles

Mais s’il y a quelque chose qui pousse Gerarda et Juan Pedro à regarder avec fierté tout ce qu’ils ont construit, ce n’est pas seulement la croissance de Mi Mary, mais ce que cette entreprise leur a permis d’offrir à leurs quatre filles.

Trois d’entre elles ont déjà fondé leur propre famille et l’une poursuit encore des études universitaires. Parmi leurs réalisations figurent la formation d’une fille en tant qu’enseignante à l’UPES, la préparation d’une autre en cosméto­logie et les études de radiologie que suit actuellement une autre.

« De là, nous sommes allés de l’avant avec tout ce qu’il fallait, avec ce que nous avions et avec les études des filles. C’est ce que l’on souhaite, qu’elles aient une éducation pour pouvoir s’en sortir », a déclaré Gerarda.

Pour ce couple, une grande partie de ces succès s’est construite entre les marmites, les veilles et de longues journées de travail.

De là est venu le soutien pour la maison, mais aussi l’argent pour que leurs filles puissent étudier et se préparer. À ses 55 ans, Gerarda sait que ces premiers jours, quand ils n’avaient qu’une bâche et quelques chaises, sont restés derrière eux.

Cependant, elle garde bien en mémoire ce que signifiait commencer pratiquement à zéro. Aujourd’hui, Mi Mary est le résultat de l’effort de deux personnes qui n’ont pas attendu que les opportunités viennent d’elles-mêmes.

Ils les ont construites de leurs propres mains, partageant les responsabilités et sans laisser que les premiers trop possibles ne décident pour eux.

Parce que derrière ce commerce de tête de bœuf à Leyva Solano il n’y a pas seulement une recette qui a conquéri des clients; il y a un mariage qui a fait de son travail un patrimoine et de chaque plat servi une manière d’approcher ses filles du futur qu’elles ont toujours rêvé pour elles.