Les bénéficiaires des Pensions pour le Bien-être, bourses et d’autres programmes sociaux disposeront de nouvelles options pour gérer leur argent depuis leur téléphone portable. La Banque du Bien-être a présenté une application mobile qui permettra d’envoyer et de recevoir des transferts sans frais, d’effectuer des paiements avec des codes QR et de consulter les soldes et les mouvements bancaires sans se rendre en agence.

La nouvelle application a été annoncée par Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, directeur général de la Banque du Bien-être, lors de la Mañanera del Pueblo de ce jeudi 12 novembre 2026. Le fonctionnaire a expliqué que la plateforme élargit les services numériques de l’institution et vise à faciliter les opérations bancaires de millions de Mexicains.

« Désormais, nous disposons déjà d’une nouvelle application mobile qui permet à des millions de Mexicains et Mexicaines de faire bien plus que consulter leur solde. »



Parmi les principales nouveautés figurent les transferts gratuits via le numéro de carte, le compte CLABE ou le téléphone portable du destinataire, ainsi que la possibilité de payer et de recevoir de l’argent par codes QR en utilisant le système Cobro Digital (CoDi).

Cette mise à jour représente un changement par rapport à l’application précédente, qui a commencé à fonctionner en septembre 2022 et qui était principalement axée sur la consultation des soldes et des mouvements.

Que peut-on faire avec la nouvelle application du Banco del Bienestar ?

La nouvelle application intègre des outils permettant d’effectuer diverses opérations bancaires directement depuis un téléphone portable.

Selon les informations présentées par la Banque du Bien-être, voici les principales fonctions :

Envoyer et recevoir de l’argent gratuitement : effectuer des transferts sans frais.

Transférer via différents données : utiliser le numéro de carte, le compte CLABE ou le numéro de téléphone du destinataire.

Payer avec des codes QR : réaliser des paiements et achats numériques via CoDi.

Encaisser avec des codes QR : générer un code pour recevoir de l’argent d’autres personnes.

Consulter le solde : vérifier le montant disponible sur le compte.

Consulter les mouvements : passer en revue les opérations bancaires effectuées.

Recevoir des notifications : obtenir des alertes sur les achats, retraits et autres mouvements.

Localiser les agences et les distributeurs : repérer les points d’assistance à proximité.

L’institution a également annoncé offrir une assistance numérique 24 heures sur 24, 365 jours par an.

Comment effectuer des transferts gratuits depuis l’application du Banco del Bienestar ?

L’une des fonctionnalités les plus importantes de la nouvelle plateforme est la possibilité d’envoyer de l’argent vers d’autres comptes sans avoir à retirer de l’espèce.

Pour effectuer un transfert, les utilisateurs devront suivre la procédure indiquée par l’institution :

Entrer les données du destinataire : fournir son numéro de carte bancaire, son compte CLABE ou son numéro de téléphone. Capturer les informations de l’opération : saisir les données relatives au montant et au transfert. Confirmer le mouvement : compléter l’opération et obtenir le justificatif numérique.

Une fois la transférer effectuée, l’application permettra de sauvegarder ou de partager le justificatif afin de conserver trace de l’envoi d’argent.

Le service a été présenté comme une alternative gratuite pour envoyer et recevoir des ressources depuis le téléphone portable.

Comment payer avec un code QR depuis l’application du Banque du Bienestar ?

La nouvelle plateforme intègre également Cobro Digital (CoDi), un outil qui permet d’effectuer des opérations par codes QR sans utiliser d’argent liquide.

Pour réaliser un paiement, la procédure est la suivante :

Ouvrir l’application du Banque du Bienestar. Sélectionner l’option de paiement par QR. Scanner le code fourni par l’établissement ou la personne qui recevra l’argent. Vérifier et confirmer l’opération. Obtenir le justificatif numérique du paiement.

Cette fonction permettra d’effectuer des paiements depuis le téléphone sans avoir à remettre des billets, des pièces ou utiliser physiquement une carte bancaire.

Comment recevoir de l’argent avec un code QR ?

En plus du paiement, les utilisateurs pourront générer des codes QR pour percevoir de l’argent. Cet outil facilitera les transactions entre personnes utilisant le système CoDi.

Pour l’utiliser, ils devront :

Accéder à l’option de collecte via code QR. Enregistrer les données correspondantes à l’opération. Générer le code et le partager avec la personne qui effectuera le paiement.

Ainsi, le bénéficiaire pourra recevoir de l’argent par une opération numérique sans avoir à communiquer directement ses données bancaires à chaque transaction.

Nouvelle application du Banco del Bienestar vise à atteindre 43 millions d’utilisateurs

Lors de la présentation, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra a indiqué que la nouvelle application compte 7,2 millions d’utilisateurs connectés et prévoit une portée allant jusqu’à 43 millions de personnes.

Le directeur général a également rappelé que la plateforme précédente a commencé à fonctionner le 15 septembre 2022 et a enregistré 18 millions d’utilisateurs, en plus de dépasser le million de consultations quotidiennes en moyenne.

Avec le nouvel outil, l’institution cherche à élargir les possibilités d’accès aux services financiers numériques parmi ceux qui reçoivent des pensions, des bourses et d’autres aides économiques du gouvernement fédéral.

Combien de bénéficiaires le Banco del Bienestar dessert-il en 2026 ?

Selon les chiffres présentés par l’institution, pendant l’année 2026 le Banco del Bienestar desservira 42,8 millions de bénéficiaires des Programmes pour le Bien-être.

Pour offrir ses services, il dispose d’un réseau de plus de 3 100 succursales réparties dans 1 972 municipalités et 2 705 localités du Mexique.

De plus, l’institution estime verser un billion de pesos au cours de cette année via les différents programmes sociaux fédéraux.

Parmi les aides qui reçoivent des ressources par l’intermédiaire du Banco del Bienestar, on retrouve :

Pensions pour le Bien-être.

Bourses pour le Bien-être.

Programmes d’alimentation.

Aides pour l’agriculture et la pêche.

Programmes de logement et d’infrastructures.

Aides liées à la santé, à l’éducation et à l’emploi.

La nouvelle application s’ajoute aux services que propose l’institution par le biais de ses agences, distributeurs et centres d’assistance.

Avec ces outils, les bénéficiaires auront de nouvelles alternatives pour consulter leurs ressources, effectuer des transferts et réaliser des paiements depuis le téléphone mobile, réduisant la nécessité de se rendre dans une agence pour certaines opérations bancaires.