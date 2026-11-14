La durée légale de travail de 40 heures par semaine se rapproche de plus en plus de devenir une réalité au Mexique, mais certaines entreprises n’ont pas voulu attendre que le changement devienne obligatoire et ont commencé à modifier leurs rythmes et leurs tours.

Bien que la réduction ne soit pas encore obligatoire en 2026, ces entreprises ont mis en place des programmes pilotes et des ajustements internes afin de trouver comment maintenir leurs activités avec moins d’heures de travail, en prévision de l’entrée en vigueur progressive qui débutera en 2027.

Des entreprises comme Walmart, Starbucks et d’autres sociétés ont cherché à anticiper la réforme soutenue par le gouvernement de Claudia Sheinbaum, afin que, lorsque celle-ci sera appliquée au niveau national, leurs processus se déroulent sans accroc.

Walmart ya prueba la jornada de 40 horas

Parmi les cas les plus marquants figure Walmart de México y Centroamérica, qui, depuis 2025, met en œuvre un programme pilote de 40 heures par semaine dans environ 100 magasins du pays.

Cette stratégie vise à identifier les goulets d’étranglement, à éliminer les activités superflues et à évaluer quels processus peuvent être automatisés pour améliorer la productivité. L’objectif est de préparer ses opérations afin d’étendre le modèle à un réseau qui compte plus de 3 000 magasins au Mexique.

Starbucks y Tiendas 3B también se adelantan

Otra empresa que ha progresado en este terreno es Starbucks. La cadena de cafeterías, operada en México por Alsea, implementó esquemas de jornadas reducidas y horarios flexibles para sus colaboradores.

La experiencia también ha generado resultados en el ámbito laboral: la empresa reportó una reducción del 50 % del ausentismo y una disminución de la rotación de personal.

En el caso de Tiendas 3B, la compañía comenzó desde 2025 a reorganizar sus turnos y horarios para adaptarse al nuevo límite. Su estrategia contempla aprovechar las jornadas parciales que ya existen en algunas sucursales y distribuir mejor los horarios de trabajo.

¿Qué otras empresas se preparan?

FEMSA, propietaria de las tiendas OXXO y matriz de Coca-Cola FEMSA, también ha realizado pruebas de horarios de 40 y 45 horas semanales en algunas regiones y áreas de operación.

De su lado, Alsea trabaja en ajustes de productividad y organización de turnos para responder a la reducción gradual. Kimberly-Clark de México también ha reconocido que el cambio representará un reto para sus costos y procesos laborales.

Esto no significa que todas estas empresas ya dispongan de una semana de 40 horas para toda su plantilla, sino que están realizando cambios para prepararse.

¿Cuándo empezará la jornada laboral de 40 horas en México?

La reforma establece que la reducción será gradual y comenzará el 1 de enero de 2027. El calendario contempla los siguientes límites:

2026: 48 horas semanales.

2027: 46 horas semanales.

2028: 44 horas semanales.

2029: 42 horas semanales.

2030: 40 horas semanales.

De este modo, las empresas tendrán varios años para reorganizar sus operaciones y adaptar sus plantillas. La reforma también establece que la reducción de horas no deberá representar una reducción de salarios ni prestaciones.

Durante el tiempo que llegue la fecha en que el nuevo límite se aplique por completo, los programas piloto de Walmart, Starbucks y otras compañías muestran cómo algunas empresas ya están ensayando una nueva forma de organizar el trabajo en México.