Joel Huiqui, entraîneur-chef du Cruz Azul, est devenu une pièce maîtresse de l’équipe, raison pour laquelle en découvrant sa vie privée l’intérêt des fans de football s’est intensifié; ainsi, nous vous racontons qui est son épouse.

Qui est l’épouse de l’entraîneur Joel Huiqui ?

Il convient de noter que Joel Huiqui possède une longue trajectoire dans le football mexicain, d’abord en tant que joueur et récemment en tant qu’entraîneur du Cruz Azul, et tout au long de son parcours il a été accompagné par son épouse, Ana Paula Fernández Santacruz.

Le technicien et Ana Paula Fernández forment un mariage de plus de 15 ans, et deux filles complètent leur bonheur. Bien qu’elle maintienne un profil discret sur les réseaux sociaux, on sait qu’elle a été l’un des piliers les plus importants dans la vie de l’entraîneur.

Le stratège a récemment déclaré dans une interview accordée à Milenio que sa partenaire connaît suffisamment le football, ce qui en fait une alliée, car elle l’aide à avoir une autre perspective, l’orientant pour qu’il entretienne un lien plus étroit avec les footballeurs de la Máquina, afin que son travail ne soit pas exclusivement axé sur la stratégie.

Combien gagne Joel Huiqui en tant qu’entraîneur du Cruz Azul ?

Bien qu’il n’existe pas de chiffres officiels concernant le salaire perçu par Joel Huiqui au sein du Cruz Azul, il se situerait entre 800 000 et 1 000 000 de pesos par mois. À cela peuvent s’ajouter des primes ou incitations économiques qu’il pourrait recevoir conjointement avec les joueurs en fonction des résultats ou des titres obtenus. Une pratique récurrente des directions pour motiver les joueurs et le staff technique.

Pour le moment, l’entraîneur originaire du nord de Sinaloa, avec La Máquina, a remporté un titre dans la Liga MX, celui du Torneo de Clausura 2026, après avoir battu Pumas en finale, ainsi que celui de Campeón de Campeones.

Alors que, dans la saison actuelle, La Máquina, dirigée par Joel Huiqui, est l’une des équipes favorites pour s’imposer, en raison de son bon parcours tout au long de l’Apertura, qui la place parmi les premiers du classement général.