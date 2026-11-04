Ricardo Salinas Pliego a bâti l’un des plus grands empires économiques du Mexique, avec des entreprises qui dominent dans divers secteurs. Avec une fortune familiale mesurée en milliards de dollars, ses six enfants apparaissent généralement comme les héritiers de ce patrimoine. Mais qui d’entre eux est le plus riche ?

Beaucoup de choses ont été dites sur les fils de Salinas Pliego et le rôle que certains d’entre eux jouent au sein des sociétés du Groupe Salinas. Mais face à la question de savoir lequel d’entre eux détient la plus grande fortune, il faut clarifier une chose : il n’existe pas de chiffres publics permettant de connaître la richesse de chacun.

En réalité, on peut dire que le patrimoine des enfants du magnat demeure sous le contrôle de son père, et il est estimé actuellement à environ 3,7 milliards de dollars, selon les registres les plus récents de Forbes. Quant à leurs enfants, ils sont considérés comme les héritiers de l’empire entrepreneurial.

Ce qui permet toutefois de les distinguer les uns des autres, c’est leur participation dans les affaires familiales. Les trois enfants aînés, nés de son mariage avec Ninfa Sada Garza, ont développé des parcours plus visibles au sein du Groupe Salinas et ont assumé des responsabilités opérationnelles dans différentes branches du conglomérat.

Que font les fils aînés de Salinas Pliego ?

Ninfa Salinas Sada est l’aînée du clan. Dès son jeune âge, elle a commencé à travailler dans des entreprises du groupe et, avec le temps, elle a construit une trajectoire dans les domaines entrepreneurial, politique et philanthropique. Actuellement, elle est associée à la direction du Groupe Dragón, axé sur les énergies renouvelables, et elle préside le Conseil d’Administration de la Fondation Azteca.

Son engagement s’est également étendu à la politique: elle a été députée fédérale de 2009 à 2012 et, par la suite, sénatrice de la République, postant ce mandat de 2012 à 2018. Cette combinaison de responsabilités en fait l’une des figures les plus visibles de la famille.

Benjamín Salinas Sada, deuxième enfant du premier mariage, a aussi occupé des postes de haut niveau. En 2015, il a pris la direction générale de TV Azteca, où il est resté six ans. En 2021, il a été nommé vice-président du Conseil d’administration du Groupe Salinas, d’où il participe aux décisions stratégiques du conglomérat.

Pour sa part, Hugo Salinas Sada a développé une trajectoire liée au commerce et au secteur immobilier. Il est le fondateur de Tiendas Neto, une chaîne de supermarchés discount qu’il a commencée à impulser alors qu’il avait un peu plus de 20 ans. Il a également créé Origina, une entreprise axée sur des projets immobiliers, et il participe aux organes de gouvernance du Groupe Salinas et du Groupe Elektra.

Que font les trois fils cadets ?

De sa relation avec María Laura Medina, Ricardo Salinas Pliego a trois autres enfants : Ricardo Emilio, Cristóbal et Mariano Salinas Medina.

Ricardo Emilio est celui qui a commencé à s’approcher davantage de l’entourage entrepreneurial familial. Sa participation, toutefois, n’atteint pas encore l’exposition ni les responsabilités managériales que ses frères aînés ont assumées.

Quant à Cristóbal et Mariano, les deux se trouvent à une étape plus précoce et n’ont pas encore occupé de postes importants au sein du conglomérat.

Bien que les six enfants de Ricardo Salinas Pliego fassent partie de la famille qui se cache derrière le Groupe Salinas, cela ne signifie pas que chacun dispose d’une part connue ou équivalente de la richesse de l’homme d’affaires.

Pour l’instant, Benjamin, Ninfa et Hugo se distinguent par une participation plus forte dans les affaires et les conseils d’administration des sociétés de Salinas Pliego, tandis que les trois fils plus jeunes commencent à tracer leur propre chemin.