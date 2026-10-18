Les portes du Nouveau Stade Corona s’ouvrent à nouveau ce 17 octobre pour accueillir la Journée 12 du tournoi Apertura 2026, où Santos Laguna affronte le Querétaro dans un duel crucial en vue de la Liguilla, car les deux équipes veulent amasser des points pour ne pas être écartées de la phase suivante.

Le match entre les Guerreros et les Gallos Blancos se déroulera aujourd’hui à 17h00 (heure centrale). Cette rencontre sera disponible sur TUDN, Disney+ (Premium) et ESPN. Ainsi, deux des équipes les plus en forme de la ligue en ce moment s’affronteront dans un match qui promet sans doute beaucoup d’émotions.

Les laguneros semblent enfin sortir de la crise sportive intense qu’ils traversent; ils abordent ce match avec une séquence positive, tandis que les gallos veulent gagner pour rester dans la zone haute du classement général et continuer à surprendre. Voici les détails.

¿Cómo llegan Santos y Querétaro?

Santos Laguna arrive à ce rendez-vous avec quatre victoires consécutives en Liga MX après avoir battu l’Atlético de San Luis sur le score convaincant de 2-1 (double de Tahiel Jiménez), ce qui le hisse à la 14e place avec 13 points, à seulement 3 points du Tijuana (8e), avec de réelles opportunités de se qualifier pour la Liguilla.

Pour sa part, Querétaro arrive à ce match avec une série de 5 rencontres sans défaite, avec quatre victoires et un nul ; Atlas, Tijuana, Chivas et Atlante figurent parmi leurs dernières performances, et un nul contre León. Actuellement, Querétaro occupe la 4e place avec 20 points, à seulement un point du leader, démontrant qu’ils possèdent la meilleure défense.

Ce sera un match très important pour les deux équipes, car une victoire permettrait de tracer la voie vers la qualification pour la ligue. Lors des 10 dernières confrontations entre Santos et Querétaro, le bilan est presque équilibré, affichant 3 victoires pour les Guerreros, 3 nuls et 4 victoires pour les Gallos.

Posibles alineaciones

Santos : Carlos Acevedo, Felipe Sanchez, Efrain Orona, Franco Pardo, Mauricio Cuevas, Ezequiel Bullaude, Facundo Caseres, Ramiro Sordo, Fran Villalba, Diego González et Tahiel Jiménez.

: Carlos Acevedo, Felipe Sanchez, Efrain Orona, Franco Pardo, Mauricio Cuevas, Ezequiel Bullaude, Facundo Caseres, Ramiro Sordo, Fran Villalba, Diego González et Tahiel Jiménez. Querétaro: Guillermo Allison, Iker Benito, Diego Reyes, Carlos Villanueva, Daniel Parra, Carlos Adriano, Santiago Homenchenko, Enzo Gimenez, Mateo Coronel, Denilson Munoz et Ali Avila.

¿A qué hora juega Santos vs Querétaro HOY?