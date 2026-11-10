Les pompiers de Navolato sont habitués à intervenir lorsque quelqu’un a besoin d’aide. À présent, ce sont eux qui lancent un appel à la citoyenneté pour réunir les efforts et obtenir un nouveau camion qui leur permettra de renforcer leur capacité de réponse face aux urgences.

Le commandant Pedro García a annoncé le lancement de la Collecte 2026, une initiative qui, pour la deuxième année consécutive, cherche à réunir des ressources avec le soutien des habitants, des commerçants et des entreprises de la municipalité.

L’objectif de cette édition est d’atteindre les 500 000 pesos, somme qui sera destinée à l’acquisition d’une nouvelle unité pour le Département des Pompiers de Navolato.

Comment pouvez-vous soutenir les pompiers de Navolato ?

La collecte débutera ce vendredi 13 novembre. Le point de départ se trouvera sur la rue Almada, en face du magasin Parisina, où les citoyens pourront se rapprocher pour effectuer leurs apports.

La campagne restera active jusqu’au jeudi 26 novembre, offrant ainsi plusieurs jours pour que davantage de personnes aient l’opportunité de participer.

Le commandant Pedro García a invité la population à apporter son grain de sel, quelle que soit la somme, car chaque apport aidera à atteindre l’objectif.

Il a également lancé un appel spécial aux entreprises qui souhaitent participer, afin qu’elles s’associent par leurs dons et contribuent à rendre possible l’achat de cette unité. Les contributions des entreprises peuvent bénéficier de la déductibilité fiscale, conformément aux exigences fiscales correspondantes.

Une collecte qui cherche à renforcer ceux qui veillent sur Navolato

Les pompiers font partie des équipes de première réponse de la municipalité. Leur travail les conduit à intervenir lors d’incendies, d’accidents, de recherches et de diverses situations où la population a besoin d’aide. Disposer de meilleures unités et d’outils représente une opportunité pour renforcer ce service et continuer à venir en aide aux familles de Navolato.

C’est pourquoi cette collecte est une invitation à répondre à celles et ceux qui sont prêts à aider lorsque survient une urgence. Aujourd’hui, les pompiers ont besoin de la solidarité de leur population.

Une pièce, un billet ou un don d’entreprise peuvent les rapprocher des 500 000 pesos qui leur permettront d’avancer vers l’acquisition d’un nouveau camion. Navolato, il est temps de s’unir ! Soutenez la collecte des pompiers et aidez-les à atteindre l’objectif.