Toluca et Tijuana s’affronteront ce mercredi 21 octobre au Stade Nemesio Diez, dans le cadre de la Journée 13 de l’Apertura 2026 Liga MX. Le coup d’envoi sera donné à 19h00 (heure du centre), et la rencontre sera diffusée sur ViX Premium, FOX, FOX One et Azteca 7.

Bien que Toluca occupe actuellement la deuxième place du classement, lors de son dernier match contre San Luis le match s’est soldé par un match nul. S’ils veulent s’emparer du lead, ils ne doivent pas enchaîner ces hausses et baisses. De son côté, Tijuana se retrouve à la dixième place, bien qu’il reste encore un match à jouer, et ils ont besoin de cette victoire.

Comment arrivent Toluca et Tijuana ?

Toluca vit un grand moment, en se maintenant au deuxième rang du championnat avec 21 points en 12 matchs, ce qui démontre une intégration efficace des résultats obtenus dans les rencontres disputées. Les mexiquains ont récolté 10 points sur 18 possibles en tant que locaux, avec un bilan de 16 buts pour et 9 contre.

Tijuana, pour sa part, demeure à la dixième place avec 16 unités en 11 matchs disputés (un match restant à jouer). Désormais, l’équipe frontalière visera la victoire ce soir sur le terrain adverse, peu importe que le stade soit plein ou que l’adversaire dégaine ses meilleures cartes.

Les Xolos devront s’impliquer dans cette rencontre pour assurer leur place en Liguilla, car ils sont à égalité de points avec Santos, Pumas et Puebla. Cela dit, les frontières n’ont pas encore connu la victoire à l’extérieur durant l’Apertura 2026 : ils présentent trois matchs nuls et une défaite, avec cinq buts marqués et huit encaissés.

Lors de leurs cinq derniers matchs, les deux équipes affichent un bilan identique : une victoire, deux nuls et deux défaites. Le match Toluca contre Tijuana pour la Journée 13 de l’Apertura 2026 se disputera ce mercredi 21 octobre à 19h00 (heure centrale). Le Stade Nemesio Diez sera l’arène :

Date et heure : Mercredi 21 octobre, 19h00

Lieu : Stade Nemesio Diez, Toluca, État de México

Diffusion (chaînes) : ViX Premium, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, FOX, FOX One, Azteca 7

Derniers matchs de Toluca :

Toluca contre San Luis : 1-1

Tigres contre Toluca : 3-2

Cruz Azul contre Toluca : 3-3

Derniers matchs de Tijuana :