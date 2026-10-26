Le versement de l’aguinaldo se rapproche de plus en plus, avantage dont bénéficient également les pensionnés de l’Institut Mexicain du Sécurité Sociale (IMSS) et de l’Institut de Sécurité et de Services Sociaux des Travailleurs de l’État (ISSSTE). Ce versement renforce l’économie des ménages pendant la période finale de l’année, et il est indispensable de connaître les détails.

Quand le versement est-il prévu pour les pensionnés de l’IMSS et de l’ISSSTE ?

L’aguinaldo destiné aux pensionnés de l’IMSS est versé en une exhibition unique au cours du mois de novembre. En 2026, le versement aura lieu le lundi 2 novembre. En général, il est effectué conjointement avec le versement de la pension mensuelle, ce qui permet aux bénéficiaires d’effectuer un « double versement », afin d’aider pour les paiements de décembre.

Pour sa part, l’ISSSTE a également informé que ses pensionnés et retraités recevront leur aguinaldo 2026 équivalant à 40 jours de pension. L’avantage sera versé en deux paiements, le premier au cours de la première quinzaine de novembre, une date encore à préciser. La seconde partie de l’aguinaldo sera créditée le 27 novembre.

Quels pensionnés reçoivent bien l’aguinaldo ?

Le IMSS précise que les bénéficiaires habilités à l’aguinaldo sont les personnes pensionnées pour la Cesantía en Edad Avanzada ou la Vejez en vertu de la Ley del Seguro Social de 73. En revanche, celles qui perçoivent une pension pour Cesantía en Edad Avanzada ou Vejez selon la Ley del Seguro Social en vigueur, connue sous le nom de Ley 97, ne reçoivent pas ce paiement.

Dans le cas de l’, l’avantage est destiné à ceux qui se trouvent sous le régime du Décimo Transitorio, qui établit des conditions très précises concernant la gratification annuelle. En cas de doute ou d’irrégularités dans les dépôts, l’institut maintient ouverts ses canaux d’assistance téléphoniques et ses plateformes numériques.

Combien reçoivent les pensionnés ?

Le montant exact que reçoivent les pensionnés de l’IMSS pour l’aguinaldo équivaut à une mensualité de leur pension (sans tenir compte des allocations familiales ni des aides d’assistance), comme l’indique la page officielle des pensions de l’institution. Autrement dit, il s’agit du versement mensuel correspondant et d’un montant exactement égal à celui de l’aguinaldo.

Pour ce qui est des retraités du ISSSTE, ils reçoivent le montant en fonction du type de régime sous lequel ils se sont retirés et par rapport aux années de travail, en prévoyant les quarante jours de gratification annuelle que la loi accorde aux bénéficiaires qui remplissent les conditions établies par le régime de retraite correspondant.

Comment se reçoit l’aguinaldo ?

Le processus de distribution est automatique, il n’est donc pas nécessaire d’en faire la demande ni de mettre à jour les données. Le dépôt est effectué directement sur le même compte bancaire où se reçoit la pension habituelle. Pour un meilleur contrôle, il est recommandé de consulter le bulletin de paie numérique, car il y sera identifié séparément le concept.

Cependant, que se passe-t-il si l’aguinaldo n’arrive pas ? Dans ce cas, le mieux est de :