URUAPAN, Mich.- Le Centre artisanal et culturel Plaza de La Ranita se confirme comme un espace de vie commune, de tourisme et de promotion des traditions de Michoacán, avec des installations rénovées, une fresque monumentale et une boutique d’artisanat qui cherche à donner une plus grande visibilité au travail des créateurs locaux.

La secrétaire au Développement Urbain et à la Mobilité, María Elena Huerta, a souligné que ce lieu est devenu un point de rencontre pour les familles d’Uruapan, ainsi que pour les touristes et les visiteurs désireux de découvrir la richesse culturelle de la région.

La réhabilitation de la place a nécessité un investissement étatique de 19,8 millions de pesos, destiné à restaurer un espace du Centre historique et à le doter d’activités culturelles, artistiques et récréatives.

Plaza de La Ranita en Uruapan: une fresque qui reflète l’identité michoacana

L’un des principaux attraits du site est la fresque monumentale Uruapan, héritage et racines qui vivent, réalisée par l’artiste Carlos Campos.

L’œuvre réunit des éléments représentatifs de l’identité uruapense, parmi lesquels les aguadoras, les artesanas et les artesanos, le Parc national Barranca del Cupatitzio, les danses traditionnelles et les célébrations des quartiers.

À travers ces images, la fresque propose un parcours visuel de l’histoire, des coutumes et du patrimoine culturel d’Uruapan, dans le but de rapprocher ces expressions des personnes qui visitent la place.

Artesanías de Michoacán: un espacio pour soutenir les créateurs locaux

La Plaza de La Ranita abrite également une boutique de la Casa de las Artesanías, où le public peut découvrir et acquérir des produits élaborés par des artisanes et artisans michoacanos.

Parmi les pièces disponibles figurent des textiles, des travaux en bois, de la poterie et des instruments traditionnels. La présence de cet établissement permet d’approcher les créations locales de nouveaux publics et de contribuer à la promotion des métiers qui font partie de l’identité de l’État.

De plus, le lieu accueille des expositions, des démonstrations gastronomiques, des rencontres communautaires et des présentations artistiques qui favorisent la convivialité et maintiennent vivantes les traditions régionales.

Turismo et mobilité s’intègrent dans le Centre Historique d’Uruapan

L’emplacement de Plaza de La Ranita et son lien avec les travaux complémentaires du téléphérique d’Uruapan visent à intégrer la mobilité urbaine, le tourisme et la récupération des espaces publics.

Selon la Secrétaire au Développement Urbain et à la Mobilité, la réhabilitation vise à ce que les bénéfices de l’investissement public dépassent l’infrastructure et se reflètent dans des lieux accessibles à la convivialité, au plaisir des familles et au renforcement de l’identité communautaire.

Grâce à ces installations, Plaza de La Ranita s’inscrit parmi les espaces destinés à promouvoir le patrimoine culturel d’Uruapan et à rapprocher les traditions de Michoacán aussi bien de ses habitants que des visiteurs qui parcourent la ville.