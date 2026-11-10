Cosalá.- Avec créativité et des matériaux recyclés, Víctor Manuel et son équipe insufflent la vie dans les ruelles colorées de Cosalá. Dans un petit atelier, des milliers d’ornements attendent patiemment d’être installés.

Depuis 2017, les ruelles de Cosalá ont commencé à se transformer grâce à des décorations fabriquées à la main dans un petit atelier qu’ils appellent “l’atelier de la magie”. Actuellement, une équipe de six personnes travaille toute l’année pour entretenir ces espaces qui attirent l’attention des touristes.

Cosalá, Sinaloa. Botellas de plástico, listones, flores, cocos, telas et matériaux recyclés se transforment en décorations colorées qui donnent vie aux ruelles du Pueblo Mágico. Derrière ce travail beau et coloré se trouve Víctor Manuel Félix Madueño, responsable du bureau d’Embellecimiento de Espacios Públicos del Ayuntamiento, qui, avec son équipe, élabore les décorations qui embelissent ces espaces pour délecter les visiteurs.

« Nous avons commencé par une et ensuite par une autre, et elles se sont succédé toutes les treize ruelles »

« Je suis responsable de six personnes et nous sommes ceux qui réalisons tout ce qui est posé dans les ruelles. »

« Car je leur dis qu’il faut faire le travail correctement, parfaitement bien, afin de ne pas avoir à revenir dans les ruelles pour les changer, les réparer, et grâce à Dieu les ruelles se réparent et restent fixes toute l’année. »

« Nous avons aussi cinq fresques, pour tout dire très belles et colorées, qui ont été peintes par notre artiste admiré et reconnu Luis Miguel Félix, et une autre réalisée par le maître Gregorio Corrales qui est celle du jaguar. »

Chaque année, les ruelles se renouvellent avec de nouvelles idées, et pour l’instant elles recyclent énormément de plastique.

« Si vous pouvez voir toutes ces fleurs suspendues ici dans l’atelier, elles sont déjà prêtes à être installées et elles sont fabriquées à partir de plastique de bouteilles », a-t-il mentionné.

« J’ai remarqué que le tourisme a commencé à venir davantage grâce à la callejonada, où l’on peut profiter d’un parcours à travers les lieux les plus emblématiques de Cosalá, un parcours rempli de magie, d’histoire et de tradition, et où l’on a l’occasion d’écouter des récits et des légendes qui font partie de la richesse culturelle de ce pueblo mágico », a-t-il expliqué.

Il a ajouté que, heureusement, le tourisme comme les habitants prennent grand soin des ruelles et qu’à ce jour il n’y a pas eu de vandalisme ; au contraire, lorsque une figure tombe, on la ramène au bureau.

El funcionario explicó que cada octubre comienzan a renovar los callejones y para ese entonces ya tienen todo listo. Para ello cuentan con máquina de coser, pistola de aire caliente, herrería, pinturas et tout ce qu’il faut.

« Nous sommes en train de monter des lampes, situées dans une ruelle voisine; elles sont faites de fil de fer, de mecate et de plastique de bouteilles de soda; nous formons les feuilles, tout ce matériel est durable. »

Pour terminer, le fonctionnaire a dit qu’ils disposent également du Callejón des Musiciens, qui est décoré d’instruments qui sont déjà prêts mais qui sont retirés pendant la saison des pluies.