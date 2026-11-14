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Le nouveau Volkswagen Jetta 2027 est désormais disponible au Mexique et arrive mieux équipé, présenté en 4 versions; la plupart disposent d’un moteur turbo de 1,4 L développant 150 ch et 184 lb-pi de couple. Nous vous présentons ses caractéristiques les plus importantes et son prix.

Versions du Volkswagen Jetta 2027

La voiture Jetta 2027 est mise sur le marché dans les versions Trendline, Comfortline, Sportline et GLI, qui présentent des lignes allongées comme partie du design et des phares LED. Elle est équipée de jantes en alliage de 16, 17 ou 18 pouces. Le modèle GLI, qui est le plus équipé, est pourvu d’une calandre lumineuse.

 

Así es el nuevo Jetta 2027. Foto: Cortesía

La version GLI, a diferencia du reste, est sortie avec un moteur turbo de 2,0 L fournissant 230 ch et 258 lb-pie de couple et une transmission automatique à double embrayage (DSG) de 7 rapports.

Cette berline est l’une des plus spacieuses et offre une capacité pour 5 personnes, de plus, sur le plan de la sécurité, intègre 6 airbags, l’assistant de collision frontale avec freinage d’urgence et compte aussi un détecteur de fatigue.

Dans l’habitacle de ce véhicule, on peut trouver un écran de 8 ou 10 pouces, selon la version, et comme partie de l’équipement figure une caméra de recul. Il est important de souligner que le siège du conducteur dispose d’un réglage électrique pour plus de confort.

Interior del Jetta 2027. Foto: Cortesía

Caractéristiques du Volkswagen Jetta 2027

  • Moteur turbo de 2,0 L avec 230 ch et 258 lb-pi de couple (GLI)
  • Moteur turbo de 1,4 L produisant 150 ch et 184 lb-pi de couple avec une transmission automatique Tiptronic à huit rapports (Trendline, Comfortline, Sportline).
  • 6 airbags
  • Siège du conducteur à réglage électrique
  • Jantes en alliage de 16, 17 et 18 pouces
  • Écran de 8 et 10 pouces
  • Caméra de recul
  • Phares à LED
  • Climatisation automatique bi-zone
  • Freins ABS avec répartition électronique de freinage (EBD)
  • Capacité pour 5 personnes
  • Assistant de collision frontale avec frein d’urgence
  • Détecteur de fatigue, selon la version
  • Système audio à 8 haut-parleurs
  • Clé intelligente
Jetta 2027 en la versión GLI. Foto: Cortesía

Prix du Jetta 2027 au Mexique

Volkswagen Mexique a déjà dévoilé le prix du Jetta 2027 dans ses 4 versions, lequel augmente en fonction du niveau d’équipement inclus.

  • Jetta Trendline: 449 290 pesos
  • Jetta Comfortline: 498 290 pesos
  • Jetta Sportline: 565 690 pesos
  • Jetta GLI: 691 190 pesos

 

Precio del Jetta 2027 en México. Foto: Cortesía

Alma Villaseñor

Installée au Mexique, je suis l’actualité du pays avec un intérêt particulier pour la société, la culture et les initiatives locales. J’aime expliquer ce que les événements changent au quotidien et partager les lieux, les traditions et les histoires qui permettent de mieux connaître le Mexique et ses habitants.

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