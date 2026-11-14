Le nouveau Volkswagen Jetta 2027 est désormais disponible au Mexique et arrive mieux équipé, présenté en 4 versions; la plupart disposent d’un moteur turbo de 1,4 L développant 150 ch et 184 lb-pi de couple. Nous vous présentons ses caractéristiques les plus importantes et son prix.

Versions du Volkswagen Jetta 2027

La voiture Jetta 2027 est mise sur le marché dans les versions Trendline, Comfortline, Sportline et GLI, qui présentent des lignes allongées comme partie du design et des phares LED. Elle est équipée de jantes en alliage de 16, 17 ou 18 pouces. Le modèle GLI, qui est le plus équipé, est pourvu d’une calandre lumineuse.

La version GLI, a diferencia du reste, est sortie avec un moteur turbo de 2,0 L fournissant 230 ch et 258 lb-pie de couple et une transmission automatique à double embrayage (DSG) de 7 rapports.

Cette berline est l’une des plus spacieuses et offre une capacité pour 5 personnes, de plus, sur le plan de la sécurité, intègre 6 airbags, l’assistant de collision frontale avec freinage d’urgence et compte aussi un détecteur de fatigue.

Dans l’habitacle de ce véhicule, on peut trouver un écran de 8 ou 10 pouces, selon la version, et comme partie de l’équipement figure une caméra de recul. Il est important de souligner que le siège du conducteur dispose d’un réglage électrique pour plus de confort.

Caractéristiques du Volkswagen Jetta 2027

Moteur turbo de 2,0 L avec 230 ch et 258 lb-pi de couple (GLI)

Moteur turbo de 1,4 L produisant 150 ch et 184 lb-pi de couple avec une transmission automatique Tiptronic à huit rapports (Trendline, Comfortline, Sportline).

6 airbags

Siège du conducteur à réglage électrique

Jantes en alliage de 16, 17 et 18 pouces

Écran de 8 et 10 pouces

Caméra de recul

Phares à LED

Climatisation automatique bi-zone

Freins ABS avec répartition électronique de freinage (EBD)

Capacité pour 5 personnes

Assistant de collision frontale avec frein d’urgence

Détecteur de fatigue, selon la version

Système audio à 8 haut-parleurs

Clé intelligente

Prix du Jetta 2027 au Mexique

Volkswagen Mexique a déjà dévoilé le prix du Jetta 2027 dans ses 4 versions, lequel augmente en fonction du niveau d’équipement inclus.