Un média en français pour comprendre le Mexique

Nous avons créé Actualités du Mexique avec une ambition : rendre l’actualité mexicaine accessible aux lecteurs francophones. Basé au Mexique, notre média s’intéresse aux événements, aux décisions et aux transformations qui touchent le pays, de la vie politique aux questions de société, en passant par l’économie, la culture et l’environnement.

À travers nos articles, nous souhaitons vous apporter les repères nécessaires pour comprendre les faits et leurs conséquences. Nous accordons aussi une place aux réalités des régions et aux initiatives locales, pour vous faire découvrir le Mexique dans toute sa diversité, que vous y viviez ou que vous le suiviez depuis l’étranger.