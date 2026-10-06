Au rythme de l’actualité mexicaine.
Suivez l’actualité du Mexique en français, des grandes décisions politiques aux évolutions de la société, de l’économie et de la culture. Nous vous aidons à comprendre les événements qui marquent le pays et ce qu’ils changent dans la vie quotidienne.
Un média en français pour comprendre le Mexique
Nous avons créé Actualités du Mexique avec une ambition : rendre l’actualité mexicaine accessible aux lecteurs francophones. Basé au Mexique, notre média s’intéresse aux événements, aux décisions et aux transformations qui touchent le pays, de la vie politique aux questions de société, en passant par l’économie, la culture et l’environnement.
À travers nos articles, nous souhaitons vous apporter les repères nécessaires pour comprendre les faits et leurs conséquences. Nous accordons aussi une place aux réalités des régions et aux initiatives locales, pour vous faire découvrir le Mexique dans toute sa diversité, que vous y viviez ou que vous le suiviez depuis l’étranger.
Le Mexique écrit la suite
Décisions politiques, évolutions économiques, débats de société, culture et environnement : retrouvez nos derniers articles pour suivre ce qui se passe au Mexique. Des événements qui font la une aux initiatives locales qui méritent votre attention, découvrez les nouvelles qui rythment la vie du pays et les repères pour comprendre ce qu’elles changent pour ses habitants.
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