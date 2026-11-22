Ville de México.– Les passagers d’Aeroméxico qui disposent d’une correspondance à Mexico pourront prolonger leur séjour jusqu’à sept jours pour découvrir les attractions touristiques de la capitale, dans le cadre du nouveau programme Stopover, soutenu par la compagnie aérienne en coordination avec le gouvernement de la ville.

L’initiative vise à transformer les escales de plus de 24 heures en opportunités pour attirer des visiteurs nationaux et internationaux, renforcer l’activité touristique et générer une dépense économique accrue dans les hôtels, les restaurants, les commerces et les lieux de divertissement.

Le programme permet que les voyageurs restent à la Ville de México pendant plus de 24 heures et jusqu’à sept jours, tant sur le trajet aller que sur le retour de leur voyage, et même sur les deux segments.

Comment fonctionne le Stopover d’Aeroméxico à Mexico ?

Le programme est accessible aux passagers des marchés nationaux et internationaux desservis par Aeroméxico, à condition que leurs itinéraires incluent une correspondance dans la capitale du pays.

Selon l’itinéraire, les voyageurs pourront effectuer leur correspondance soit via l’Aéroport international Benito Juárez de la Ville de México (AICM), soit via l’Aéroport international Felipe Ángeles (AIFA).

Le produit peut être utilisé dans les différentes cabines et familles tarifaires de la compagnie. Toutefois, les coûts, les conditions du service et la franchise de bagages dépendront du tarif choisi.

Grâce à cette option, Aeroméxico cherche à exploiter son réseau de routes pour permettre aux voyageurs d’ajouter une visite touristique de la capitale sans limiter leur itinéraire au trajet vers une autre destination.

La CDMX cherche à attirer les touristes avec les connexions aériennes d’Aeroméxico

Le vice-président des Ventes d’Aeroméxico pour l’Amérique du Nord et l’Amérique latine, José Zapata, a expliqué que l’objectif est de tirer parti du réseau de routes de la compagnie pour rapprocher davantage de voyageurs de la capitale et leur offrir la possibilité de découvrir ses attraits.

De son côté, Alejandra Frausto Guerrero, secrétaire au Tourisme de la Ville de México, a souligné que la capitale compte environ 3 000 activités quotidiennes, considérant que le Stopover représente une opportunité d’allonger le séjour des visiteurs.

La fonctionnaire a indiqué que cet outil promotionnel permettra de renforcer l’offre touristique et de générer des bénéfices pour les différents secteurs liés à l’activité économique de la ville.

Aeroméxico intégrera des expériences et des circuits touristiques pour les visiteurs

Dans le cadre de la collaboration, l’Institut de Promotion Touristique de la Ville de México travaille sur une stratégie pour positionner le programme en diffusant des expériences, des itinéraires et des visites qui seront accessibles via la plateforme d’Aeroméxico.

Jennie Shrem Serur, directrice générale de l’Institut de Promotion Touristique, a expliqué que l’objectif est d’offrir des alternatives permettant aux passagers de profiter de leur séjour et de découvrir différents espaces de la capitale.

De plus, il est prévu d’ajouter prochainement des avantages, des expériences et des propositions d’entreprises et de partenaires du secteur touristique afin d’enrichir la visite de ceux qui choisissent de rester quelques jours dans la ville.

Stopover vise à dynamiser les hôtels, la gastronomie et les attractions touristiques de CDMX

L’initiative prévoit de promouvoir différents segments de l’offre touristique de la capitale, parmi lesquels:

Gastronomie et restaurants.

Hôtels et services d’hébergement.

Musées et activités culturelles.

Spectacles et divertissements.

Achats et commerces locaux.

Rondes et expériences touristiques.

Avec Stopover, Aeroméxico et le Gouvernement de la Ville de México cherchent à tirer parti du flux de passagers qui utilisent la capitale comme point de connexion afin d’augmenter les visites, prolonger le séjour des touristes et renforcer l’économie locale.