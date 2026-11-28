Culiacán, Sinaloa.— Dans le quartier Lazaro Cárdenas, Alberto Mazari Félix a trouvé dans le commerce du coco un moyen de gagner sa vie et de s’en sortir. Âgé de 55 ans, il a repris avec enthousiasme son petit commerce de vente d’eau et de pulpe de coco, une activité qu’il connaît depuis de nombreuses années et qu’il a apprise de son père, José Alfonso Mazari (décédé).

Alberto reprend la vente de coco pour s’en sortir à Culiacán

Tout au long de sa vie, Alberto a été lié à ce métier, suivant les pas de son père. L’année dernière, il a décidé de se lancer à son compte et de devenir son propre patron. Cependant, quelques mois plus tard, il a mis son activité en pause pour trouver un emploi.

Ce mois-ci, il a décidé de revenir dans les rues pour reprendre la vente d’eau et de pulpe de coco, avec le souhait de continuer à travailler à son compte.

Autrefois, il gérait le commerce depuis une caisse de camionnette adaptée, mais, comme elle était empruntée, il a dû la rendre. Cela ne l’a pas arrêté et il a décidé d’acquérir un triporteur qu’il aménage progressivement pour répondre aux besoins de l’activité.

«Nous sommes de retour à la vente d’eau et de pulpe de coco. La caisse de camionnette où se tenait l’ancien commerce était empruntée et je l’ai rendue. Je me suis acheté un tricycle et, petit à petit, je l’adapte à ce que demande l’activité.»

Bien que les ventes ne soient pas constantes et que les conditions économiques présentent un défi, Alberto garde le moral et la détermination de s’en sortir grâce à son travail. Chaque journée représente une opportunité d’accueillir ses clients et de continuer à renforcer son petit commerce.

Parmi ses produits figurent l’eau et la pulpe de coco, des options rafraîchissantes pour ceux qui souhaitent apprécier le goût naturel de ce fruit et rester hydratés, surtout pendant les journées chaudes.

Du mardi au dimanche, de 11 h 00 du matin à 18 h 30, Alberto accueille ceux qui s’approchent de son triporteur. Reconnaissant envers les personnes qui viennent le voir, il les invite à découvrir son entreprise et à consommer ses produits pour soutenir ce projet d’entrepreneuriat.

Pour Alberto, revenir à la vente de coco signifie retrouver une activité qui fait partie de sa vie, préserver l’apprentissage transmis par son père et continuer à construire des opportunités grâce à ses propres efforts.

Sur l’avenue Patria, dans la colonie Lazaro Cárdenas, son petit commerce est aussi un exemple de persévérance et de la manière dont, avec de l’initiative et un travail quotidien, il est toujours possible de repartir.