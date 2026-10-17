Guasave, Sinaloa – Le mois de octobre a ramené l’une des échéances les plus attendues par les fans de Guasave: le départ de la fête du baseball de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex 2026-2027.

La soirée du 15 octobre, le Kuroda Park s’est emplie de musique, de lumières et d’une abondance de feux d’artifice pour accueillir les Algodoneros de la maison, qui ont clos la célébration sur une note de victoire face à l’un des adversaires les plus marquants: les Cañeros de Los Mochis et, ce faisant, s’est allumée la lueur d’espoir que cette saison voie l’équipe bleue et blanche remporter le titre de champion de la ligue LMP.

Plus de 8 500 âmes, petits et grands, se sont rassemblées au stade pour vivre une soirée où le baseball a partagé la vedette avec un spectacle musical qui a transformé l’inauguration en une célébration à l’intérieur et à l’extérieur du terrain.

Joss Favela, protagoniste du lancer de la première balle

La sorpresa a commencé avant que ne retentisse le playball. Le chanteur sinaloense Joss Favela fut chargé de lancer la première balle, une participation qui suscita l’enthousiasme des spectateurs. Parmi les fans, certains se sont approchés pour obtenir une photo ou s’offrir la fameuse « selfi » avec l’artiste.

La présence de Joss Favela a également fait partie de l’ambiance musicale qui a accompagné l’ouverture de la saison, lors d’une nuit qui réunissait deux des grandes passions de Sinaloa: le baseball et la musique régionale.

Un triunfo con sabor a victoria absoluta

La celebración alcanzó un nuevo nivel cuando cayó el último out del encuentro. Con le score final de 5-4 en favor de Algodoneros, comenzó la fiesta bleu et blanc entre aplausos, gritos y festejos de los aficionados que acompañaron al equipo hasta el cierre del juego.

El resultado significó el segundo triunfo de la serie frente a Cañeros y selló el balayage para el conjunto de Guasave, que regaló a su afición un inicio de temporada acompañado de una victoria en casa.

Los Hermanos Cota encendieron el Kuroda Park

Al momento en que se cantó el último out que dio la victoria al equipo de casa, de inmediato explotaron las luces de colores que pintaron el cielo de celebración; el espectáculo inaugural estuvo a cargo de los internacionales Hermanos Cota, quienes entonaron el himno de Guasave, un corrido que se coreó con las voces orgullosas de la afición algodonera, algo que convirtió el Kurdoda Park en la sede de la gran fiesta beisbolera.

Las sorpresas no terminaron ahí; Adrián Cota, Joss Favela y Johana Cota estuvieron como cantantes invitados, un show que marcó para Guasave el inicio de una temporada llena de ilusión, confianza y apoyo al equipo blanquiazul. La música como toque final de la celebración de una afición que respondió como siempre a sus Algodoneros, donde la algarabía beisbolera llenó cada uno de los rincones del viejo Carranza Limón.

Y es que en Guasave, esa combinación del beisbol y el entretenimiento cada octubre del año marca una nueva temporada para los seguidores de los Algodoneros, que encontraron en el estadio un punto de encuentro para compartir su pasión por el equipo.

Así, entre el sonido de la música, el resplandor de la pirotecnia y la emoción de la última jugada, Guasave abrió octubre con una noche que reunió a miles de personas una vez más latiendo alrededor del beisbol. En el Kuroda Park, la temporada no solo comenzó con un partido: arrancó con una celebración que tuvo a Algodoneros como protagonista y a su afición como parte esencial del espectáculo.