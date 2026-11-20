Culiacán, Sinaloa.- Avec une prévision d’au moins 6 000 visiteurs et une retombée économique estimée à 3 millions de pesos au cours de trois événements, le gouvernement de Sinaloa, dirigé par la gouverneure Graciela Domínguez Nava, a annoncé le programme « Vámonos pa’ Altata », une initiative visant à renforcer le tourisme et l’économie des familles qui dépendent du commerce, de la gastronomie et des services touristiques autour de la baie.

Lors d’une conférence de presse, les Secrétariats de l’Économie, Tourisme et Sécurité, en coordination avec l’Ayuntamiento de Navolato, ont présenté cette série d’activités qui se dérouleront du 21 novembre au 5 décembre, dans le but d’attirer les visiteurs, de stimuler la consommation locale et de créer davantage d’opportunités de revenus pour les commerçants, les restaurateurs, les pêcheurs et les prestataires de services.

Quelles activités comprend « Vámonos pa’ Altata » ?

Au nom du secrétaire à l’Économie, Diego Aguerrebere, la sous-secrétaire au Développement Économique, Wendy Hernández, a souligné que cette initiative répond à l’instruction de mener des actions capables de relancer l’activité économique des communautés, en rapprochant les opportunités des entreprises et des familles qui en dépendent.

« Une partie de la relance économique que notre gouverneure Graciela Domínguez Nava et notre secrétaire Diego nous ont confiée consiste en cette série d’activités et d’événements, dont l’objectif est de dynamiser le commerce local; faire connaître la gastronomie qui nous distingue en Sinaloa, sachant qu’à Navolato on mange très bien, à Altata, avec ses couchers de soleil et ses plages, et surtout comment ces familles bénéficieront de l’augmentation de leurs revenus grâce à leurs ventes », a déclaré.

Wendy Hernández invita les familles sinaloenses à se joindre à cette initiative et à contribuer, par leurs visites et leur consommation, au renforcement de l’économie d’Altata.

« Grâce à ces activités, que nous puissions terminer l’année avec une forte affluence. Nous vous invitons à « Vámonos pa’ Altata », à vous rendre à ces événements et à les faire nôtres », a-t-elle ajouté.

Impacto de la iniciativa en la economía local

Uno de los testimonios más significativos durante la reunión fue el de Paloma Olivares, presidenta de la zona restaurantera Muelle 33, quien compartió la situación que han enfrentado los establecimientos de la bahía ante la disminución de visitantes y ventas en los últimos meses.

La representante del sector restaurantero explicó que algunos negocios debieron reducir su personal; sin embargo, ante la realización de estos eventos, han comenzado a reincorporar trabajadores para atender a los visitantes.

« Sí hemos despedido trabajadores, pero con estos eventos es un respiro que tenemos todos los restauranteros de Altata, porque ya contratamos a quienes habíamos despedido para cubrir estos eventos », compartió.

Paloma Olivares reconoció el trabajo conjunto con las autoridades para impulsar de nuevo la actividad económica de la bahía, destacando el esfuerzo de las familias que diariamente mantienen abiertos sus negocios.

« Ahorita hemos tenido ventas bajas los últimos meses, pero por eso mismo estamos en conjunto con el gobierno para hacer equipo, para trabajar y salir adelante. No hemos dejado de trabajar por el turismo de Altata », expresó.

Asimismo, invitó a las familias a visitar el puerto y disfrutar de su gastronomía, sus playas y la hospitalidad de sus habitantes, recordando que detrás de cada establecimiento existen personas que trabajan diariamente para llevar el sustento a sus hogares.

Durante la rueda de prensa se presentó el calendario de actividades de “Vámonos pa’ Altata”, que contempla tres fechas:

• Sábado 21 de noviembre | Fiesta Mexicana en la Bahía: une journée de musique régionale et de convivialité pour les familles sinaloenses.

• Dimanche 29 de noviembre | Foire des Crevettes: une rencontre gastronomique pour promouvoir les produits de la mer, la cuisine locale et le travail des pêcheurs, coopératives et restaurateurs.

• Sábado 5 de diciembre | Festival de la Bière: un événement principalement destiné au public jeune et adulte, avec des activités visant à diversifier l’offre touristique et à promouvoir la consommation dans les commerces de la zone.

Par ailleurs, Melissa Carrillo, directrice du Tourisme pour la Zone Centre, représentant la secrétaire au Tourisme, Mireya Sosa, a souligné que cette initiative résulte du travail coordonné entre les services étatiques, l’Ayuntamiento de Navolato et les secteurs productifs.

« Altata est un lieu qui se distingue par sa gastronomie, sa richesse naturelle, son ambiance familiale et, surtout, la chaleur de ses habitants. Cette initiative représente une grande opportunité d’inviter les familles de Culiacán, Navolato et de tout l’État à visiter ce beau port », a-t-elle déclaré.

En outre, la sécurité des visiteurs a été abordée: le subsecretaire de Seguridad Pública, le colonel Efrén Martínez, a annoncé la mise en place d’un dispositif spécial en coordination avec les trois ordres de gouvernement.

Il a expliqué que ces actions s’ajouteront à l’opération permanente “Altata Seguro”, en place depuis l’an dernier et qui sera renforcée par davantage d’éléments et d’unités pendant les activités prévues.

« Nous cherchons à offrir les conditions pour que la population puisse profiter des plages de Sinaloa en toute sécurité en famille. Ce travail que nous réaliserons avec les trois ordres de gouvernement, en plus de cette opération, se poursuit avec l’opération permanente Altata Seguro », a-t-il déclaré.

À la présentation ont également participé Raúl Zazueta Ramírez, directeur du Développement Économique de l’Ayuntamiento de Navolato, représentant le maire Jorge Rosario Bojórquez Berrelleza, ainsi que Natalia Hernández, représentante de la zone de restauration du malecón.

Avec ces actions, le Gouvernement de Sinaloa, via la Secretaría de Economía et la Secretaría de Turismo, en coordination avec la Secretaría de Seguridad et l’Ayuntamiento de Navolato, cherche à renforcer l’activité économique sur le territoire, soutenir les commerces locaux et encourager davantage de familles à visiter Altata, profiter de ses attractions et contribuer aux revenus de ceux qui vivent du tourisme et du commerce dans la baie.