La Jornada 14 del fútbol mexicano llegó a su fin y el torneo de Apertura 2026 se dirige hacia su conclusión. Por ello, cualquier resultado en la recta final será determinante para que los equipos empiecen a situarse entre las puestos de Liguilla, donde equipos como Chivas, Toluca y Cruz Azul buscan alcanzar al América.
A tres fechas para que termine la campaña regular, las Águilas se mantienen en la cima con 27 puntos, a pesar de la derrota sufrida ante los Tuzos del Pachuca. Por su parte, Cruz Azul ganó y logró colocarse en la segunda posición con 26 puntos, seguido de Chivas con la misma cantidad.
Atlas se mantiene en el cuarto lugar con 24 puntos, apenas por delante de Toluca, que suma 23 unidades. León ocupa la sexta posición con 22 puntos, mientras que Monterrey, Tijuana y Querétaro se reparten las plazas de séptimo, octavo y noveno, todas con 20 unidades.
Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026
- Necaxa 1-1 Juárez | Estadio Victoria / Buts: Owen González / Luca Martínez Dupuy
- Atlante 0-1 Atlético de San Luis | Estadio Banorte (Azteca) / Buts: Benjamín Galdames
- León 1-1 Deportivo Toluca | Estadio León / Buts: José Alvarado / Federico Viñas
- Monterrey 0-1 Chivas | Estadio BBVA / Buts: Roberto Alvarado
- Pumas 1-1 Tigres | Estadio Olímpico Universitario / Buts: Robert Morales / Juan Francisco Brunetta
- Atlas 4-3 Puebla | Estadio Jalisco / Buts: Florián Monzón, Kevin Zenón, José Martín (2) / Luifer Hernández, Jorge Sánchez (AG), Omar Moreno
- Querétaro 1-3 Cruz Azul | Estadio Corregidora / Buts: Mateo Coronel / Andrés Montaño, Nicolás Ibáñez, Christian Eberé
- América 1-2 Pachuca | Estadio Banorte (Azteca) / Buts: Henry Martín / Alan Bautista, Oussama Idrissi
- Tijuana 4-1 Santos | Estadio Caliente / Buts: Francisco González, Ignacio Rivero (2), Adonis Preciado / Esteban Lozano
Tabla de posiciones Jornada 14 Apertura 2026
- América: 27 puntos (+16)
- Cruz Azul: 26 puntos (+9)
- Chivas: 26 puntos (+9)
- Atlas: 24 puntos (-1)
- Toluca: 23 puntos (+10)
- León: 22 puntos (+3)
- Monterrey: 20 puntos (+5)
- Xolos de Tijuana: 20 puntos (+4)
- Querétaro: 20 puntos (+/- 0)
- Santos Laguna: 19 puntos (+/- 0)
- Atlético San Luis: 19 puntos (-3)
- Pumas: 17 puntos (-3)
- Pachuca: 16 puntos (+3)
- Puebla: 16 puntos (-5)
- Tigres de la UANL: 15 puntos (-4)
- Atlante: 14 puntos (-6)
- Necaxa: 10 puntos (-10)
- Bravos de Juárez: 5 puntos (-24)
Tabla de goleo tras la Jornada 14
- Salomón Rondón | Pachuca – 13 goles
- Juninho | Pumas – 8 goles
- Henry Martin | América – 8 goles
- Juan Brunetta | Tigres – 8 goles
- Julián Carranza | Necaxa – 7 goles
- Federico Viñas | Toluca – 7 goles
- Óscar Estupiñán | Juárez – 6 goles
- Lucas Ocampos | Rayados – 6 goles
- L. Esteves | Atlas – 5 goles
- Brian Rodríguez | América – 5 goles
- Gilberto Mora | Tijuana – 5 goles
- Ricardo Marín | Chivas – 5 goles
- S. Homenchenko | Querétaro – 5 goles
- Tahiel Jiménez | Santos Laguna – 5 goles