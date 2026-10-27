La Jornada 14 del fútbol mexicano llegó a su fin y el torneo de Apertura 2026 se dirige hacia su conclusión. Por ello, cualquier resultado en la recta final será determinante para que los equipos empiecen a situarse entre las puestos de Liguilla, donde equipos como Chivas, Toluca y Cruz Azul buscan alcanzar al América.

A tres fechas para que termine la campaña regular, las Águilas se mantienen en la cima con 27 puntos, a pesar de la derrota sufrida ante los Tuzos del Pachuca. Por su parte, Cruz Azul ganó y logró colocarse en la segunda posición con 26 puntos, seguido de Chivas con la misma cantidad.

Atlas se mantiene en el cuarto lugar con 24 puntos, apenas por delante de Toluca, que suma 23 unidades. León ocupa la sexta posición con 22 puntos, mientras que Monterrey, Tijuana y Querétaro se reparten las plazas de séptimo, octavo y noveno, todas con 20 unidades.

Resultados de la Jornada 14 del Apertura 2026

Necaxa 1-1 Juárez | Estadio Victoria / Buts : Owen González / Luca Martínez Dupuy

| Estadio Victoria / : Owen González / Luca Martínez Dupuy Atlante 0-1 Atlético de San Luis | Estadio Banorte (Azteca) / Buts : Benjamín Galdames

| Estadio Banorte (Azteca) / : Benjamín Galdames León 1-1 Deportivo Toluca | Estadio León / Buts : José Alvarado / Federico Viñas

| Estadio León / : José Alvarado / Federico Viñas Monterrey 0-1 Chivas | Estadio BBVA / Buts : Roberto Alvarado

| Estadio BBVA / : Roberto Alvarado Pumas 1-1 Tigres | Estadio Olímpico Universitario / Buts : Robert Morales / Juan Francisco Brunetta

| Estadio Olímpico Universitario / : Robert Morales / Juan Francisco Brunetta Atlas 4-3 Puebla | Estadio Jalisco / Buts : Florián Monzón, Kevin Zenón, José Martín (2) / Luifer Hernández, Jorge Sánchez (AG), Omar Moreno

| Estadio Jalisco / : Florián Monzón, Kevin Zenón, José Martín (2) / Luifer Hernández, Jorge Sánchez (AG), Omar Moreno Querétaro 1-3 Cruz Azul | Estadio Corregidora / Buts : Mateo Coronel / Andrés Montaño, Nicolás Ibáñez, Christian Eberé

| Estadio Corregidora / : Mateo Coronel / Andrés Montaño, Nicolás Ibáñez, Christian Eberé América 1-2 Pachuca | Estadio Banorte (Azteca) / Buts : Henry Martín / Alan Bautista, Oussama Idrissi

| Estadio Banorte (Azteca) / : Henry Martín / Alan Bautista, Oussama Idrissi Tijuana 4-1 Santos | Estadio Caliente / Buts: Francisco González, Ignacio Rivero (2), Adonis Preciado / Esteban Lozano

Tabla de posiciones Jornada 14 Apertura 2026

América: 27 puntos (+16) Cruz Azul: 26 puntos (+9) Chivas: 26 puntos (+9) Atlas: 24 puntos (-1) Toluca: 23 puntos (+10) León: 22 puntos (+3) Monterrey: 20 puntos (+5) Xolos de Tijuana: 20 puntos (+4) Querétaro: 20 puntos (+/- 0) Santos Laguna: 19 puntos (+/- 0) Atlético San Luis: 19 puntos (-3) Pumas: 17 puntos (-3) Pachuca: 16 puntos (+3) Puebla: 16 puntos (-5) Tigres de la UANL: 15 puntos (-4) Atlante: 14 puntos (-6) Necaxa: 10 puntos (-10) Bravos de Juárez: 5 puntos (-24)

Tabla de goleo tras la Jornada 14