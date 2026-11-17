Le stade Cuauhtémoc de Puebla sera le théâtre d’un duel entre des figures historiques de l’Atlético de Madrid et du Club América. Diego Godín, Juan Francisco Torres Belén, David Villa, Radamel Falcao, Maxi Rodríguez, Cuauhtémoc Blanco, Luis Roberto Alves « Zague », Luis “El Matador” Hernández et Oribe Peralta font partie des joueurs légendaires qui feront leur retour.

Des ex-footballeurs des deux clubs remonteront sur le terrain ce dimanche 15 novembre pour participer à la fameuse Nuit des Légendes, un match qui réunira des figures emblématiques de différentes générations du football. Le coup d’envoi sera donné à 18h00, au stade Cuauhtémoc, situé au nord de la ville de Puebla.

La rencontre prévoit un total de 30 joueurs répartis entre les deux formations. Le match se jouera en deux périodes de 40 minutes. En cas d’égalité, la décision du vainqueur se fera par tirs au but, profitant de la suspension des activités pendant la Date FIFA.

Quels joueurs participeront au match des légendes ?

La représentation de l’Atlético de Madrid comptera sur des footballeurs qui ont laissé une empreinte au sein du club :

David Villa, champion du monde en 2010 et meilleur buteur historique de l’équipe nationale espagnole

Radamel “El Tigre” Falcao, champion et meilleur buteur de l’UEFA Europa League en 2012

Maxi Rodríguez, qui a fait partie de l’effectif rouge et blanc pendant quatre saisons

Diego Godín, capitaine et pilier qui a été clé du titre de La Liga 2013-2014 au Camp Nou

L’ensemble des ex-joueurs du Club América fera son entrée sur la pelouse du stade Cuauhtémoc avec :

Luis “El Matador” Hernández, as de lauteur dans plusieurs clubs et avec l’équipe nationale mexicaine

Claudio “Piojo” López, attaquant argentin

Rubens Sambueza, capitaine de l’équipe championne en 2014

Adolfo Ríos, gardien du Club América (Coapa) et de la sélection mexicaine

Dans l’alignement des Azulcremas, s’ajoutent des éléments classés comme historiques : Cuauhtémoc Blanco, attaquant de métier, et Luis Roberto Alves « Zague », tous deux dotés d’un sens du but et anciens internationaux mexicains.

Combien coûtent les billets pour le match des légendes ?

Les tarifs varient selon l’emplacement au sein du Stade Cuauhtémoc :

Parterre Ouest : 1 284 pesos

Parterre Plus : 1 201 pesos

Parterre Est : 932 pesos

Tribune Nord : 750 pesos

Tribune Sud : 642 pesos

Pente Est : 567 pesos

La vente des billets s’effectue via Boletomóvil. Pour les obtenir, les amateurs doivent suivre ces étapes :

Rendez-vous sur Boletomovil.com et sélectionnez l’événement Club América Leyendas vs Atlético de Madrid Leyendas. Choisir l’option “Acheter des billets”. Sélectionner le nombre de billets. Choisir la zone du stade. Sélectionner les sièges disponibles. Saisir un numéro de téléphone. Entrer le code de vérification qui arrivera par WhatsApp. Finaliser l’achat.

América et l’Atlético de Madrid se retrouveront après douze ans

Le Club América et l’Atlético de Madrid s’affronteront après douze années lors d’un duel entre anciens joueurs professionnels, approuvé par les directions des deux institutions. En 2014, les deux clubs s’étaient rencontrés à l’Estadio Azteca et la victoire était revenue au Club América lors de la séance de tirs au but.

À présent, les légendes des deux clubs se retrouveront de nouveau sur le terrain, cette fois avec des ex-joueurs qui ont fait partie de différentes époques de leur histoire respective.