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Ce samedi 31 octobre, América et Toluca se mesureront au Stade Banorte lors de la Journée 15 de l’Apertura 2026, un affrontement où des points fondamentaux seront en jeu pour préserver la première place du classement et prendre de l’avance vers la Liguilla.

La rencontre est prévue à 21h10 (heure du centre du Mexique), et la diffusion sur le territoire mexicain pourra suivre via les signaux de Canal 5, TUDN, ViX Premium et Layvtime. Il s’agit de l’un des matchs les plus importants de la journée 15, c’est pourquoi nous vous présentons tous les détails.

Comment arrivent América et Toluca ?

La compétition entre dans sa phase décisive avec un affrontement entre deux des effectifs les plus solides de la saison. Les Aigles arrivent à ce rendez-vous enveloppés d’un moment délicat après avoir enchaîné deux matches sans victoire à domicile, chutant face à Pachuca et faisant nul contre Xolos.

Cette dernière défaite représentait une opportunité manquée pour les Azulcremas, qui auraient pu porter à sept points leur avance en tête du classement. Le corps technique dirigé par Guillermo Almada cherche à ajuster les éléments face aux évidents problèmes défensifs, notamment sur les ailes et le manque de clarté offensive pour briser les blocs bas.

Une défaite dans ce rendez-vous pourrait coûter au club azulcrema la perte du leadership à seulement deux journées de la fin de la phase régulière. Pour l’instant, l’équipe de Coapa occupe le leadership du classement avec 28 points et une différence de buts de +15, soutenue par une performance constante.

Pour sa part, l’adversaire en tournée n’est pas dans son meilleur moment collectif, car Toluca arrive avec six rencontres sans gagner, soit quatre nuls et deux défaites. Cela dit, ses performances à l’extérieur représentent une raison de ne pas le sous-estimer. En déplacement, il affiche trois victoires, trois matchs nuls et seulement une défaite.

Cette performance pourrait en faire un adversaire particulièrement gênant pour l’América. Les Diablos ont la possibilité de profiter des doutes défensifs de leur adversaire. Actuellement, l’équipe mexiquense occupe la cinquième place du tableau général avec 23 points et un différentiel de +10.

Quand et où voir América contre Toluca ?