La Liga MX entre dans sa phase la plus palpitante. Il ne reste plus que moins de matchs et le classement général paraît très serré en tête avec América, Toluca, Atlas et Chivas, mais aussi pour les derniers billets pour la Liguilla avec des équipes comme Tigres et Pumas avec peu de marge d’erreur.

América ne baisse pas le rythme lors du Apertura 2026 et reste au sommet du championnat, maintenant une distance de trois points avec ses poursuivants les plus proches: Atlas et Toluca. Avec cinq journées à disputer dans la phase régulière, la lutte pour la qualification s’intensifie. Voici les résultats et la table de positions.

Résultats de la Journée 12 de la Liga MX Apertura 2026

Vendredi 16 octobre

Necaxa 0-2 Atlas | Stade Victoria

Atlante 1-2 Pumas | Stade Banorte (Azteca)

Tijuana 0-0 Puebla | Stade Caliente

Samedi 17 octobre

Santos Laguna 5-0 Querétaro | Stade TSM

Chivas 1-1 Tigres | Stade Akron

León 2-5 América | Stade León

Deportivo Toluca 1-1 Atlético San Luis | Stade Nemesio Diez

Cruz Azul 5-0 Juárez | Stade Banorte (Azteca)

Dimanche 18 octobre

Monterrey 2-1 Pachuca | Stade BBVA

Tres encuentros dieron inicio a la Jornada 12 el pasado viernes. Tout d’abord, Atlas s’impose 2-0 face à Necaxa à l’extérieur après avoir passé une bonne partie du match en infériorité numérique. Ensuite, les Pumas ont battu Atlante 2-1 au Stade Banorte, et le Tijuana vs. Puebla s’est conclu par un nul sans but.

Cargado de actividad estuvo el sábado, donde Santos explotó en el Estadio Corona con un contundente 5-0 ante Querétaro, en el que Tahiel Jiménez brilló con un hat-trick. América no se quedó atrás y, de visita en el Nou Camp, arrolló 5-3 al León en un duelo de ida y vuelta.

Cruz Azul completó la trilogía de goleadas al imponerse 5-0 a Juárez en el Estadio Banorte. Por último, Chivas no le pudo sacar la victoria a Tigres con empate 1-1, al igual que Toluca con empate 1-1 con Atlético de San Luís, mientras que Rayados se reencontró con la victoria 2-1 al enfrentarse a Pachuca.

Tabla de posiciones Jornada 12 de la Liga MX

América: 24 puntos (+14) Toluca: 21 puntos (+10) Atlas: 21 puntos (+1) Chivas: 20 puntos (+7) Cruz Azul: 20 puntos (+6) Querétaro: 20 puntos (+2) León: 18 puntos (+1) Monterrey: 17 puntos (+3) Santos Laguna: 16 puntos (+1) Xolos de Tijuana: 16 puntos (+1) Pumas: 16 puntos (-1) Puebla: 16 puntos (-1 ) Tigres de la UANL: 14 puntos (-2) Pachuca: 13 puntos (+3) Atlético San Luis: 13 puntos (-5) Atlante: 11 puntos (-6) Necaxa: 9 puntos (-10) Bravos de Juárez: 4 puntos (-23)

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