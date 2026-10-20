Dès le matin, l’arôme des tamales oaxaqueños se mêle au mouvement du Tianguis de la colonie Flores Magón, à Mazatlán.

Parmi les clients qui arrivent pour un petit-déjeuner et les vendeurs qui se saluent comme faisant partie d’une communauté, Anahí Flores Alarcón gère une entreprise qu’elle a appris à connaître, de la cuisine à l’organisation.

Dans une interview accordée à Tus Buenas Noticias, elle raconte son histoire, qui a commencé il y a cinq ou six ans, lorsqu’elle a trouvé sur Facebook une offre d’emploi pour travailler au poste.

Bien qu’elle n’avait jamais travaillé dans le commerce, elle a osé postuler. Elle a commencé comme vendeuse et, avec le temps, s’est impliquée dans la préparation des tamales, les achats et l’administration de l’entreprise.

“Poco a poco me fui metiendo más a la cocina, a aprender todo lo que es el negocio de los tamales oaxaqueños, la preparación, dónde comprar las cosas y toda la organización para hacerlos”



La familia fundadora del negocio es originaria de Oaxaca y fue la que le enseñó la receta tradicional.

De empleada a encargada del negocio

Ahora Anahí está a cargo de la actividad: realiza las compras, prepara los tamales y organiza la producción que se ofrece en los tianguis de la colonia Flores Magón, los martes y jueves, así como en el tianguis de la Juárez, los domingos, de 6:00 a 12:00 horas.

A diferencia del tamal al que están acostumbrados muchos mazatlecos, el oaxaqueño se prepara en hoja de plátano, con una masa de color claro y el relleno como protagonista. Hay de puerco en salsa verde o roja, pollo en ambas salsas y camarón, este último con la pieza completa y un sabor más picante.

Para algunos clientes, la textura también es una sorpresa. Cuando recién salen, pueden estar tan suaves que parecen un atole. Sin embargo, esa consistencia es parte de la preparación tradicional y es precisamente la que buscan quienes conocen este platillo.

“Hay clientes conocedores de verdad de tamales oaxaqueños, que es lo normal: el tamal así todo aguadito y así les gusta”, explica.



Anahí también ofrece frijoles, una salsa especial elaborada con chile de árbol, chile serrano y otros ingredientes, además de tepache durante la temporada de calor.

Los clientes pueden llevar los tamales o comerlos en el puesto, donde ella los abre y los acompaña con los ingredientes que prefieran.

Un oficio que le permite cuidar a sus hijos

Detrás de cada tamal hay un proceso laborioso. Anahí realiza las compras a partir del viernes y organiza la producción durante el fin de semana para cubrir los pedidos de toda la semana.

Planea las cantidades de acuerdo con la venta esperada, pues busca que sus productos lleguen frescos a los clientes y evita conservar producción innecesaria.

También recibe pedidos para eventos, lo que le permite ampliar sus ingresos sin abandonar la dinámica familiar. Su mayor motivación son sus dos hijos pequeños, quienes cursan la primaria y requieren acompañamiento en sus tareas y actividades escolares.

“Esto me permite trabajar en mi casa, hacer los tamales en mi cocina y estar al pendiente de mis hijos”, afirma.



Para Anahí, permanecer cerca de ellos es une decisión consciente. Considera que las condiciones actuales hacen difícil dejar a los niños solos o encontrar un emploi avec des horaires qui le permettent atenderlos lorsque se enferman ou necesitan apoyo.

« No los dejo solos porque ahora está muy peligroso todo esto y no hay dónde dejar a los hijos. Por eso estoy más a gusto con mis hijos en la casa », exprime.



Al principio pensaba que nunca podría aprender a preparar los tamales. Observaba a sus compañeras y veía un trabajo exigente, que requería tiempo, fuerza y mucha organización.

Sin embargo, las ganas de salir adelante y la necesidad de encontrar una actividad compatible con la maternidad la impulsaron a continuar.

« La verdad, este trabajo es muy noble. Es mucho trabajo hacer los tamales, es muy laborioso, pero está muy bonito porque aprendes”, señala.



Su rutina se sostiene en la planeación. Dedica algunos días a las compras y la preparación, otros a la venta y el resto del tiempo a su hogar. Esa organización le permite mantener un equilibrio entre el emprendimiento y el acompañamiento de sus hijos.

“Es cuestión de organizarse bien; así las cosas salen bien, con la ayuda de Dios y echándole ganas”, dice.



Anahí se siente satisfecha con son travail non seulement pour les revenus qu’il génère, mais aussi pour la relation qu’elle a construite avec ses clients et avec les comerciantes du tianguis. La plupart sont des femmes travailleuses qui, comme elle, cherchent à soutenir leur famille grâce à leurs propres entreprises.

En le stand, les clients fréquents viennent prendre le petit-déjeuner, bavarder et la saluer. Certains sont originaires du sud du pays et reconnaissent dans les tamales oaxaqueños une saveur familiale; d’autres s’approchent par curiosité et finissent par devenir des acheteurs habituels.

« Me gusta venir al tianguis, conozco mucha gente. Toda la gente de aquí son mujeres trabajadoras », comenta.



Entre hojas de plátano, salsas picantes et tamales recién preparados, Anahí ha encontrado une façon de construire son propio camino.

Son emprendimiento représente plus que une fuente de ingresos: c’est une outil pour cuidar ses enfants, préserver une recette traditionnelle et démontrer que, grâce à l’organisation et à la persévérance, il est possible d’avancer même lorsque les circonstances exigent de prendre des décisions difficiles.