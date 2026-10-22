Avant de recevoir le Prix de la Femme Rurale Sinaloense 2026, Analai Sipatly Valenzuela Higuera avait déjà consacré des années de sa vie à œuvrer pour les communautés de pêcheurs.

Son histoire a commencé à El Tetuán Nuevo, Navolato, où elle a grandi au sein d’une famille liée à la pêche et à l’extraction de la palourde chocolat, une activité qu’elle a découverte dès l’âge de dix ans et qui allait marquer son parcours professionnel.

Dès son enfance, elle a compris l’effort qui se cache derrière le travail de ceux qui vivent de la mer. Au fil des années, cette expérience est devenue une raison pour rechercher de meilleures opportunités pour les producteurs et les productrices des communautés côtières de Sinaloa.

Pour poursuivre ses études, elle s’est rendue à Culiacán, où elle s’est préparée comme technicienne en comptabilité et a ensuite obtenu la licence en Comptabilité Publique. Bien que sa formation l’ait menée sur le chemin administratif, elle est restée liée au secteur de la pêche qu’elle avait connu dès son enfance.

Entre 2009 et 2019, elle a conseillé des coopératives de pêche de Navolato, Culiacán et Ahome. Durant cette période, elle a contribué à renforcer leur organisation et leurs processus administratifs, un travail qui lui a permis de connaître de près les besoins des producteurs et les défis qu’ils affrontent pour maintenir leurs activités.

En 2019, elle a participé à la création du Comité des Entreprises Productrices d’Espèces Marines et de Mollusques Bivalves à Sinaloa, A.C., organisation à partir de laquelle elle a continué à travailler avec des producteurs pêcheurs et aquaculteurs. Son travail s’est concentré particulièrement sur les femmes qui cherchent à s’imposer dans le secteur par le biais d’alternatives productives leur permettant de générer des revenus et de participer activement au développement de leurs communautés.

Ostréicultrices qui recherchent de nouvelles opportunités

Como gerente y coordinadora del programa Ostréicultrices Sinaloises, Analai a impulsado la organización de mujeres dedicadas al cultivo de ostión, una actividad acuícola que representa une alternative pour diversifier la production dans les communautés côtières.

Su trabajo consiste en acompañar procesos organizativos, promover le développement de capacidades et contribuer à ce que les femmes trouvent des opportunités pour renforcer leurs activités productivas. Derrière cette démarche se cache l’objectif que les communautés de pêcheurs disposent de plus opciones pour soutenir l’économie familiale et tirer parti de leurs connaissances et ressources.

Pour Analai, le reconnaissance qu’elle a reçue du Congreso del Estado de Sinaloa no représente pas uniquement une distinción personnelle. Elle reconnaît aussi les femmes qui travaillent depuis leurs localités, celles qui s’organisent pour sortir de la pauvreté et les communautés qui recherchent des alternatives pour améliorer leurs conditions de vie.

En recevant le Prix de la Femme Rural Sinaloense 2026, elle a exprimé sa reconnaissance et rappelé que les changements importants nécessitent l’effort de nombreuses personnes.

« Cette distinction nous honore profondément, mais elle nous engage aussi, car derrière chaque réussite il y a des personnes qui ont cru, des mains qui ont travaillé, des communautés qui ont résisté et des femmes qui ont décidé que les choses pouvaient être différentes », a-t-elle déclaré.



Reconnaissance du travail des femmes de la mer

Le parcours d’Analai illustre celui d’une femme qui connaît les communautés de pêcheurs de l’intérieur. Son histoire est liée à l’activité qu’elle a apprise dans son enfance, à la formation professionnelle qu’elle a acquise à Culiacán et au travail qu’elle a développé pendant des années pour accompagner des coopératives et des femmes du secteur.

Le Prix de la Femme Rurale Sinaloense 2026 reconnaît cette contribution au développement économique et social des communautés rurales, ainsi que son engagement envers l’organisation et la promotion d’alternatives productives pour les femmes.

Depuis El Tetuán Nuevo, l’endroit où a commencé son histoire avec la pêche, Analai a construit une trajectoire visant à ce que davantage de femmes participent aux activités aquacoles, développent leurs compétences et trouvent des opportunités pour s’en sortir aux côtés de leurs communautés.