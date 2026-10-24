Culiacán, Sinaloa – La Fondation Dr. Enrique Peña Gutiérrez a lancé l’appel à candidatures pour l’édition numéro 23 de son Prix national de Poésie et de Nouvelle, destiné aux écrivains mexicains présentant des œuvres inédites.

Le concours cherche à maintenir vivant l’héritage culturel du médecin et écrivain sinaloense, tout en ouvrant des espaces pour de nouvelles voix littéraires, et c’est ce que soulignait la Docteure Olga Judith Peña Inzunza, présidente et fondatrice de la fondation.



La convocation a été présentée ce 23 octobre, dans le cadre de la Journée internationale du Médecin, comme reconnaissance à Enrique Peña Gutiérrez, qui exerçait la médecine à Mocorito et se distinguait par son engagement envers la communauté et sa contribution à la littérature.

Deux genres, un espace pour de nouvelles voix

Le concours prévoit les catégories poésie et nouvelle, toutes deux à thème libre. Les personnes d’origine mexicaine résidant au Mexique peuvent participer, à condition de présenter des œuvres inédites et de ne pas être en lice simultanément dans d’autres concours similaires.

En poésie, les œuvres devront s’étendre sur 30 à 60 pages; pour la nouvelle, de 50 à 80 pages.

Les œuvres doivent être présentées imprimées, en quatre exemplaires, rédigées sur ordinateur avec une police de 12 points et signées d’un pseudonyme.



Chaque catégorie bénéficiera d’un seul prix de 50 000 pesos, en plus de la publication de l’œuvre gagnante et d’un diplôme. Ne pourront participer celles et ceux qui ont déjà remporté ce prix lors d’éditions antérieures.

Dates clés pour participer

La réception des travaux sera ouverte du 23 octobre 2026 au 23 mars 2027. La délibération du jury sera rendue le 23 avril, tandis que la cérémonie de remise des prix est envisagée pour le 22 mai 2027, provisoirement à Mocorito, Sinaloa.

Le jury des deux catégories sera désigné par le conseil d’administration de la Fondation Enrique Peña Gutiérrez.



Pour préserver l’anonymat, les travaux seront identifiés par pseudonyme et les données personnelles des participants seront remises séparément. Les œuvres qui ne seront pas retenues comme gagnantes seront détruites, conformément à ce qui avait été annoncé lors de la présentation.

Un héritage qui se poursuit dans la littérature sinaloense

Lors du lancement, des membres de la fondation et des représentants d’institutions éducatives et culturelles ont souligné l’importance de maintenir ce concours, qui compte 23 éditions et bénéficie du soutien d’organismes tels que l’Université autonome de Sinaloa, l’Université autonome de l’Ouest et le Secrétariat de l’Éducation Publique et de la Culture.

Olga Peña, présidente de la fondation, a indiqué que le prix est né pour assurer la continuité du travail culturel de son père et offrir des opportunités à de nouvelles générations d’écrivains.



L’initiative vise à ce que la littérature conserve des espaces de rencontre, d’expression et de convivialité à une époque où la culture peut aussi contribuer à construire une société plus pacifique.