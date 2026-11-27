Culiacán, Sinaloa.- Le soin des autres ne devrait pas nous coûter l’abandon de soi. Pourtant, de nombreuses personnes apprennent à placer en premier les besoins de leur famille, de leur partenaire, de leurs amis ou de leurs collègues, tout en négligeant leurs propres émotions, besoins et bien-être.

Reconnaître ces comportements constitue la première étape pour changer notre relation avec nous-mêmes, et c’est ce qu’a souligné Blanca Estela Angulo López lors de l’atelier « Amor Ágape », un espace d’apprentissage et de réflexion organisé dans le cadre du Foro Voces por la Justicia.

L’événement a été organisé par l’association civile Mujeres de Paz, dirigée par Rosy Jacobo.

Pendant l’activité, l’intervenante a invité les participantes à identifier les différentes formes d’autoviolence qui peuvent apparaître dans le quotidien, souvent normalisées par l’éducation, les expériences familiales et les relations personnelles.

« Nous sommes très bienveillantes. Nous les donnons à la cousine, au père, au fils, mais quand il s’agit de nous offrir cet amour à nous-mêmes, cela nous coûte parfois », a déclaré Angulo López en ouvrant l’exercice.



Apprendre à reconnaître l’autoviolence

La formatrice a expliqué que certaines femmes grandissent avec l’idée qu’elles doivent répondre aux attentes des autres pour obtenir de l’affection et de la reconnaissance. Rester silencieuses, s’occuper de la famille, éviter les conflits ou privilégier systématiquement les besoins des autres peuvent devenir des schémas difficiles à briser.

À partir de ces expériences, elle a souligné l’importance d’apprendre à identifier d’où viennent certaines conduites et comment elles influent sur notre façon de nous relier à nous-mêmes et aux autres.

Pour faciliter ce processus, elle a présenté le Autoviolentomètre Zéro Amour, un outil autoconçu qui permet d’identifier et de mesurer les comportements d’autoviolence.

Contrairement au violentomètre traditionnel, qui aide à reconnaître les différentes expressions de violence exercées par d’autres personnes, cette proposition se concentre sur la relation que chacun entretient avec soi-même.

Parmi les exemples cités figuraient la dévalorisation personnelle, le manque de reconnaissance, la pression excessive, la difficulté à poser des limites et les comportements motivés par la jalousie ou la méfiance qui finissent par affecter le bien-être émotionnel.

Del cero amor al amor ágape

Angulo López explicó que l’objectif de l’atelier est de passer du « zéro amour » à l’amour ágape, compris comme une forme d’amour inconditionnel envers soi-même, qui suppose de se reconnaître, de se respecter et de se traiter avec la même dignité que celle que l’on offre aux autres.

Pour y parvenir, elle a proposé quatre étapes :

Découvrir les conduites d’autoviolence

Les mesurer à l’aide de l’autoviolentomètre

Transformer les schémas appris

Agir avec des outils concrets de soins de soi

Elle a également souligné l’importance d’une communication consciente et assertive, car la façon dont une personne se parle, se reconnaît et exprime ses besoins influence directement ses relations.

« Nous attendons de l’autre ce que nous ne sommes pas capables de nous donner à nous-mêmes », a-t-elle déclaré en invitant les participantes à pratiquer la reconnaissance personnelle, sans dépendre exclusivement de l’approbation extérieure.



Un travail personnel qui contribue aussi à bâtir la paix

L’expert a précisé que chaque personne possède une histoire et des circonstances propres, si bien que le processus de transformation doit partir de ses propres expériences. Le manuel et les exercices de l’atelier fonctionnent comme outils de réflexion et d’auto-évaluation psychoéducative, et non comme des diagnostics cliniques.

En cas d’identification de situations nécessitant une attention spécialisée, il est recommandé de rechercher l’accompagnement de professionnels de la santé mentale.

Cette activité s’inscrivait dans les efforts du Forum Voces por la Justicia pour partager des connaissances, des expériences et des outils qui contribuent à prévenir les violences et à renforcer une culture de paix.

La réflexion d’Angulo López a laissé comme message central que savoir prendre soin de soi, reconnaître sa propre valeur et établir des relations plus saines constitue aussi une façon de construire la paix. Car le respect et le bon traitement ne doivent pas seulement être pratiqués envers les autres, mais commencer par soi-même.