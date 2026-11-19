Il y a des après-midis où une bibliothèque ne se limite plus à un simple lieu de livres. À Quilá, pendant plusieurs semaines du mois de novembre, la Bibliothèque publique municipale s’est transformée en atelier, salle de discussion et, par moments, table familiale pour des femmes désireuses d’exploiter leur créativité.

L’art de créer des fleurs avec les mains

Nous faisons référence à l’atelier “Flor de Almas”, dont l’objectif était d’apprendre à chacune des dizaines de femmes participantes à confectionner des couronnes pour décorer les tombes et les autels lors de la célébration du Jour des Morts.

Un groupe de femmes s’est joint à la proposition et, séance après séance, a donné forme à quelque chose qui va au-delà de l’artisanat, le plaisir de créer avec les mains, la tradition partagée et la certitude que dans leur communauté, il existe un espace pour apprendre ensemble.

Lors de la dernière séance de cet atelier, les participantes ont terminé toutes leurs œuvres et en ont profité pour emprunter des livres qu’elles avaient lus sur les coutumes par lesquelles le Mexique se souvient de ceux qui ne sont plus chaque 2 novembre.

Ils l’ont rendu possible

La maîtresse Narcisa Vázquez, membre de l’atelier, les a guidées tout au long de ce parcours qui a duré environ deux semaines, et à la fin l’ambiance conviviale avait une raison supplémentaire, car par hasard c’était son anniversaire, si bien que toutes les personnes impliquées ont fêté cela avec un gâteau et les traditionnelles mañanitas.





Detrás de todo ello estuvo Óscar Castañeda, responsable de la bibliothèque, quien abrió las puertas para que este encuentro sucediera. Agradeció al Instituto Municipal de Cultura Culiacán, que aportó les matériaux pour les couronnes et des fournitures de nettoyage pour l’entretien du bâtiment.

Apprendre à confectionner une couronne, en fin de compte, c’est apprendre à se souvenir. Et à Quilá, entre fleurs et pages, la bibliothèque a confirmé que la lecture, la créativité et les traditions mexicaines se préservent mieux lorsqu’elles se partagent.