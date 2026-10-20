Voici environ 38 femmes entrepreneures qui participent à la deuxième édition du Bazar Rosa, une initiative visant à sensibiliser à la prévention du cancer du sein et à créer des espaces pour dynamiser les activités économiques des femmes de la commune.

Le bazar profite des activités du mois d’octobre, dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, pour rappeler aux femmes l’importance de connaître leur corps, de se soumettre à des examens réguliers et de se rendre dans les services de santé afin de recevoir des conseils sur la détection opportune.

Lince Valdez, membre de Mujeres Resilientes y Emprendedoras de Navolato (MURENAV), a expliqué que l’objectif est de parler de l’auto-exploration et de promouvoir que le soin de la santé devienne une habitude dès le plus jeune âge.

Importance de la Prévention du Cancer du Sein

L’objectif, a-t-il précisé, est que les femmes laissent derrière elles les tabous qui, pendant des années, entouraient la connaissance de leur propre corps et comprennent que le retraitement de sa santé et l’attention à sa santé doivent faire partie de leur routine.

Le Bazar Rosa représente également une opportunité pour que les femmes fassent connaître leurs produits, trouvent des clientes et génèrent des revenus à partir de leurs entreprises.

Cette activité est réalisée en collaboration avec MURENAV, une organisation qui réunit des femmes ayant des activités variées et qui a travaillé avec l’Institut Municipal pour participer à des bazars liés à des thématiques d’intérêt pour les femmes. Valdez a rappelé que le groupe a commencé à s’organiser il y a environ cinq ou six ans.

Au début, il n’y avait que deux ou trois entrepreneures, mais, grâce à des invitations et à l’intégration d’un plus grand nombre de femmes, le groupe s’est développé pour rassembler des participantes de différents secteurs d’activité.

Actuellement, la collaboration avec l’Institut Municipal des Femmes leur permet de disposer d’espaces pour proposer leurs produits et de se rapprocher de nouveaux acheteurs, surtout lors d’activités de sensibilisation comme le Bazar Rosa et d’autres liées à la prévention de la violence envers les femmes.

Les visiteuses peuvent trouver une large variété d’articles et de produits élaborés ou commercialisés par les entrepreneures de Navolato.

Opportunités pour les Entrepreneures au Bazar Rosa

Parmi les options figurent des bougies aromatiques et personnalisées, des savons artisanaux, des peluches, des lunettes, des T-shirts, des sous-vêtements, bijoux, des parfums arabes et des produits de soin, ainsi que des articles de diverses marques.

Des Catrina costumes personnalisés et adaptés aux mesures de chaque cliente sont également proposés, une alternative pour celles qui cherchent un design qui réponde à leurs besoins.

Les participantes invitent les familles de Navolato à visiter le bazar, découvrir leurs propositions et soutenir la consommation locale, car chaque achat représente une opportunité de soutenir le travail de ces femmes.

Avec cette deuxième édition, le Bazar Rosa unit deux objectifs: rappeler que la prévention et le soin de la santé mammaire sont fondamentaux, et rapprocher les entrepreneures de plus de personnes qui peuvent découvrir et acheter leurs produits.

Le bazar est situé dans les couloirs de la plazuela Vicente Guerrero à partir d’aujourd’hui, 19 octobre jusqu’au samedi prochain 24 octobre de 8h00 à 18h00.