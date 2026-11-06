Bien avant les Mayas et les Incas, en Amérique il existait déjà une cité dotée de pyramides et de places publiques. Elle s’appelle Caral, elle se situe au Pérou et elle date d’environ 5 000 ans, selon l’UNESCO.

Elle est aussi ancienne que les civilisations d’Égypte et de Mésopotamie, et elle devance d’au moins 1 800 ans les Olmèques, dans l’actuel Mexique (Zone archéologique Caral).

Pourquoi Caral est-elle la plus ancienne cité d’Amérique ?

L’UNESCO la considère comme le centre de civilisation le plus ancien des Amériques et l’a inscrite au patrimoine mondial en 2009. On la connaît aujourd’hui sous le nom de Ville Sacrée de Caral-Supe.

Elle se situe dans la vallée du fleuve Supe, à environ quatre heures au nord de Lima. Elle s’étend sur 68 hectares, avec 32 bâtiments publics et des zones d’habitation, et fut la capitale d’une civilisation qui prospéra de 3000 à 1800 av. J.-C.

Ce que nous savons aujourd’hui est largement dû à l’archéologue péruvienne Ruth Shady, qui dirige les recherches depuis 32 ans. Son équipe étudie douze centres urbains de cette civilisation.

Comment Caral brillait-elle à son apogée ?

Caral comptait six grandes pyramides, des places circulaires creusées et des résidences pour l’élite. Son plan et ses bâtiments témoignent d’une fonction clairement rituelle.

Ses habitants vivaient de la pêche et de l’agriculture, liées par le commerce. Ils cultivaient le coton, la courge et le haricot, selon une étude publiée dans Science en 2001 par l’équipe de Shady et le Field Museum de Chicago.

Leur connaissance de l’agriculture et de l’astronomie les aidait à organiser un calendrier et un système d’irrigation. À côté de la mer se trouvait Áspero, la cité pesquière de cette civilisation.

Ils exploitaient le soleil et le vent pour sécher l’anchoveta, un poisson qu’ils échangeaient ensuite dans des marchés et des foires avec d’autres peuples.

Quelles leçons nous laisse Caral ?

Cette civilisation a laissé des savoirs qui continuent d’étonner les chercheurs :

Paix : à ce jour, on n’a trouvé aucune ville fortifiée ni armes dans la vallée, affirme Ruth Shady.

à ce jour, on n’a trouvé aucune ville fortifiée ni armes dans la vallée, affirme Ruth Shady. Ingénierie : ils ont élevé des constructions résistantes aux tremblements de terre, conçues pour supporter les secousses.

ils ont élevé des constructions résistantes aux tremblements de terre, conçues pour supporter les secousses. Enregistrement : ils utilisèrent le quipu, un système de nœuds pour consignier l’information.

ils utilisèrent le quipu, un système de nœuds pour consignier l’information. Musique : ils fabriquaient des flûtes en os de pélican.

ils fabriquaient des flûtes en os de pélican. Respect : Shady décrit des rapports de grand respect entre les genres et des femmes occupant des postes politiques.

Pour Shady, il y a beaucoup à apprendre de sa vision du “vivre bien” avec ses voisins et avec la nature.

Comment connaître Caral aujourd’hui ?

Caral continue de faire l’actualité. En juillet, le Pérou a annoncé une offrande datant d’environ 3 800 ans comprenant 43 pièces à Peñico, et en octobre a présenté deux figures d’argile découvertes à Caral. Ce mois-ci, elle a signé avec la Chine un accord de cinq ans pour poursuivre les recherches.

Si vous souhaitez la visiter, voici les informations pratiques de la Zone Archéologique Caral :

Horaires : tous les jours, de 9h00 à 17h00, dernière entrée à 16h00.

tous les jours, de 9h00 à 17h00, dernière entrée à 16h00. Entrée : 11 soles pour les adultes, 5,50 soles pour les plus de 60 ans et 1 sol pour les scolaires.

11 soles pour les adultes, 5,50 soles pour les plus de 60 ans et 1 sol pour les scolaires. Comment s’y rendre : depuis le kilomètre 184 de la Panamericana Norte, il faut 23 kilomètres, un pont piétonnier et 20 minutes à pied.

depuis le kilomètre 184 de la Panamericana Norte, il faut 23 kilomètres, un pont piétonnier et 20 minutes à pied. Depuis chez vous : le Musée Caral Virtuel propose 10 salles interactives pour la parcourir en ligne.

Conclusion

Il y a 5 000 ans, en Amérique, il existait déjà des villes, des échanges et de la science. Caral l’atteste par une histoire de paix et de savoir qui continue à s’écrire et que vous pouvez parcourir aujourd’hui.

Fuentes: