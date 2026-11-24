Alors que bon nombre des hommes les plus riches du monde privilégient des plages exclusives ou des destinations entourées de luxe, Carlos Slim Helú a choisi une voie différente. L’homme d’affaires mexicain préfère passer ses vacances dans un petit village européen, loin du tourisme de masse et des projecteurs.

C’est une localité qui compte moins de 2 000 habitants, où la quiétude, la discrétion et les racines historiques pèsent plus que les hôtels cinq étoiles. Un endroit qui, année après année, devient refuge estival pour certains des magnats les plus influents.

Où se trouve le village que fréquente Carlos Slim Helú ?

Le lieu choisi par Carlos Slim Helú est Avión, une commune rurale située dans la comarca du Ribeiro, dans la province d’Ourense, en Galice. Entouré par les massifs de Faro et du Suído, Avión passe presque inaperçu sur la carte:

Des rues étroites.

Une population vieillissante.

Un revenu moyen inférieur à celui des autres zones galiciennes.

Pendant la majeure partie de l’année, le village voit son rythme ralentir et s’assoupir, surtout en hiver, lorsque la population diminue encore. Toutefois, en été le décor change. Les températures peuvent dépasser les 35 degrés et l’arrivée de visiteurs illustres modifie légèrement le quotidien, sans rompre l’atmosphère simple qui caractérise le lieu.

C’est alors qu’il est courant de voir des voitures de luxe circuler dans le village, un contraste qui ne se traduit pas par de l’ostentation, car Avión conserve son esprit familial et sa vie quotidienne éloignée des grands centres urbains et touristiques.

Pourquoi Carlos Slim Helú choisit-il cet endroit pour ses vacances ?

Le choix d’Avión ne répond pas à sa proximité avec les plages, situées à plusieurs kilomètres, mais à son histoire migratoire. Au cours du XXe siècle, de nombreux habitants du village ont émigré au Mexique en quête de meilleures opportunités, et certains ont réussi à constituer de grandes fortunes.

L’un des liens les plus importants est celui avec Olegario Vázquez Graña, homme d’affaires mexicain originaire d’Avión et ami proche de Slim. Grâce à cette relation, le magnat mexicain a commencé à visiter la localité et l’a intégrée comme un point fixe dans son programme estival.

Mais il y a un autre facteur décisif : la liberté. À Avión, Slim peut se promener sans escorte, s’asseoir dans des bars locaux, déguster des fruits de mer, participer à de longues sobremesas et jouer au domino comme n’importe quel voisin, quelque chose d’impensable dans des destinations plus exclusives.

Un lieu de rencontre discret pour les magnats et les personnalités influentes

Carlos Slim n’est pas le seul homme d’affaires à avoir trouvé dans Avión un refuge estival. Le village a également accueilli des figures telles qu’Amancio Ortega, fondateur d’Inditex; des hauts dirigeants d’El Corte Inglés et d’Abanca; ainsi que des entrepreneurs mexicains comme Miguel Rincón, connu sous le nom de « le roi du papier ».

Même des personnalités du monde religieux et politique, comme le cardinal Norberto Rivera, ancien archevêque de Mexico, ont été vus lors des célébrations locales. Tous s’accordent pour dire qu’Avión offre quelque chose de rare : un espace où le pouvoir économique passe au second plan et où prédomine une convivencia de proximité.

Avión démontre que le véritable luxe n’est pas nécessairement dans les destinations les plus exclusives. Pour Carlos Slim Helú et d’autres magnats, ce petit village galicien représente la possibilité de se déconnecter du pouvoir, de renouer avec l’histoire et de profiter, ne serait-ce que pour quelques jours, d’une vie simple loin du bruit des grandes villes.